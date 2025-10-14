陸藝術家為女兒打造幻想童話王國　人體蜈蚣...三面女童惹議

▲雲南麗江「荒野之國」藝術園具爭議的雕塑。（圖／翻攝微博，下同）

記者魏有德／綜合報導

雲南麗江「荒野之國」藝術園近日因園內多件造型詭異的裝置藝術引起民眾熱議，其中，「人體蜈蚣」與「三面女童」等雕塑，被部分網友批評「夢幻變驚悚」。園方回應稱，這些作品原為藝術家「小刀」為女兒打造的「童話王國」，部分令人不舒服的影像是經博主調色後誇大視覺衝擊。

《極目新聞》報導，10月13日晚間，荒野之國藝術園發布致歉聲明，強調已高度重視遊客反饋，並著手拆除具爭議的藝術品。園方表示，未來將廣泛聽取公眾意見，優化展示內容，以更符合家庭遊客需求的方式呈現藝術創作。

據了解，藝術家「喬小刀」創作初衷為「替女兒實現幻想國度」，然而，園方宣傳的「夢幻溫馨」和想像世界，在網路影像中，多數作品變得造型異常、色調陰暗，與童話意象相距甚遠。不少家長反映，帶孩子參觀後感到不舒服。

園區內最受爭議的「人體蜈蚣」雕像，是創始人「喬小刀」以樂團「二手玫瑰」主唱梁龍為原型製作，人首蟲身、頭長雙角，外形怪誕。據悉，該作品原為梁龍9月演唱會的特別場景設置，之後被保留於園內展示。對熟悉其音樂風格的粉絲而言或許富有趣味，但對多數家庭遊客來說，卻被視為「驚嚇體驗」。

對此，園區相關人士解釋，部分在網路流傳的畫面風格受到博主濾鏡影響，導致誤解，也坦承部分設計未顧及公眾審美感受。

「荒野之國」園區目前已啟動整改並考慮增設「作品解讀」與「風格分區」標示，避免遊客誤入不適區域。外界分析，整起事件讓民眾深思，公共藝術可突破常規，仍應建立在「理解與共感」之上，才能讓創作真正成為溝通而非對立的橋樑。