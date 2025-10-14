空姐逝「只是冰山一角」　各行鬼故事曝！網怒轟：發燒40度禁請假

▲網友感嘆「請假比上班難」，血汗文化早已滲入各行各業。（示意圖／ETtoday資料照）



網搜小組／劉維榛報導

長榮空服員猝逝掀起反思，一名網友痛批「台灣整體職場都難請假！」不僅怕被貼標籤、責任制壓力大，導致員工帶病上班早成常態，「各行各業都有過勞死，只是沒被爆出來。」網友也紛紛回應，老師發燒照上課、醫護吊點滴上班，更有人打工發高燒被逼上班，「休假好像就對不起同事、對不起公司一樣！」

一名網友在Threads感嘆，這起空服員過勞猝逝案之所以引爆熱議，是因為當事人任職於長榮航空，但其實員工身體不適想請假這個問題，在各行各業都普遍存在，「台灣整體職場文化都『很難請假』，怕被貼標籤不敢請假、責任制壓垮身心健康！」

原PO更大膽直言，不負責任推測，每個行業都有過勞死案例，「漠視的主管、不人道的班表，只是沒爆出來。」

文章曝光後，網友紛紛痛訴，「很多人連特休都不敢請」、「休假好像就對不起同事、對不起公司一樣」、「很多老師就算發燒也是先上課、下班再去看醫生，因為要找人代課真的不容易、也要欠人情」、「醫院吊點滴都還在上班...沒人請過假」、「會計師事務所也是，加班時數會影響績效獎金，加班費、獎金二擇一，旺季不得離職請假，離職就是沒有職業道德、情緒勒索員工，到底是要員工多奴」、「同事離職人力不足也不聘任，把離職員工的工作全加給我，我每天都加班到半夜，薪水是少少的3萬」。

留言串中，一名網友更是痛苦回應，「大學時期在一家知名企業打工，我永遠記得當天1月1日發燒到40度，店長說今天大日沒有人可以代班，還是叫我繼續上班， 我已經暈到整個世界都在轉了， 最後是用打破店裡面200個盤子...結束這荒謬的上班日」。