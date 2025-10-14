因應延遲退休　陸「國考」年齡放寬至38歲

▲大陸國考。（圖／CFP）

記者陳冠宇／綜合報導

大陸的中央機關及其直屬機構2026年度考試（國考）錄用公務員公告今日（14）日發布，對報考者的年齡限制進一步放寬，報考者年齡一般為18歲以上、38歲以下，對於2026年應屆碩士、博士研究生，放寬到43歲以下。

大陸的中央機關及其直屬機構2026年度考試錄用公務員報名明日（15）日上午8時開始，共計劃招錄3.81萬人。公共科目筆試將於11月30日在各直轄市、省會城市、自治區首府和部分城市同時舉行。

大陸過往招聘公務員有「35歲門檻」，2025年度國考一般年齡限制為35歲以下，碩士博士40歲以下。隨著人口老化，有關標準引起調整呼聲。此前，上海、江蘇、四川等地已經放寬了公務員、事業單位招聘年齡限制為38歲。

綜合陸媒報導，大陸國家公務員局同日發布的另一條介紹本次考試錄用公務員工作特點的文章中提到，按照實施漸進式延遲法定退休年齡有關政策要求，對公務員招錄年齡條件作了適當放寬調整。

南開大學周恩來政府管理學院副教授賈義猛分析，在延遲退休、工作年限越來越長的大背景下，公考招錄年齡放寬是很正常也有必要的。即使40歲入職，也能在崗位上工作20多年。

賈義猛還提到，這次大陸國考的年齡放寬，也將為後續各地省考放寬年齡提供引領和指導，今年各省公務員招錄很可能會延續這一政策。

大陸中公教育公考研究專家王嬌表示，對考生來說，這一政策調整擴大了報考人員的年齡範圍，拓寬了職業選擇空間，為更多有經驗的社會人士和高學歷人才提供了進入公務員隊伍的機會。