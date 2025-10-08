世銀上調大陸GDP成長預測至4.8％　警告經濟結構性減速風險未解除

▲上海洋山港。（圖／記者任以芳攝）

記者陳冠宇／綜合報導

世界銀行昨（7）日發布東亞和太平洋地區（EAP）半年度經濟展望報告，將中國大陸2025年及2026年經濟成長預測分別上調至4.8％及4.2％，較今年4月預測的4％分別提高0.8及0.2個百分點。但是世銀警告，明年大陸經濟增速或面臨下行壓力，主因包括消費及企業信心疲弱，以及新出口訂單減少。

《明報》報導，世銀預期2026年大陸經濟成長將進一步放緩，主要由於出口動能減弱及財政壓力加劇。報告指出，大陸財政赤字佔GDP比重預計由2019年的4.5％擴大至2025年的8.1％，公共債務佔比今年將達70.8％，或將限制政府進一步推出刺激措施的空間。此外，大陸經濟結構性減速風險仍未解除。

報告還指出，受外部不利環境及內部挑戰影響，東亞及太平洋地區整體經濟成長正在放緩。除大陸外，區域內其他經濟體今年經濟成長預計4.4％，較4月預測的4.2％調高0.2個百分點，2026年成長預測則維持4.5％不變。

世銀指出，貿易壁壘升高、全球政策不確定性上升，以及印尼、泰國等地政治局勢不穩定，均為拖累區域內成長的因素。

此外，世銀預測太平洋島國今年及明年經濟成長分別為2.7％及2.8％，主要由於該地區仍易受全球經濟波動及氣候事件影響。