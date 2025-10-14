接見新任德國駐台代表　林佳龍籲國際正視：中國藉法律戰弱化台灣主權

▲外交部長林佳龍接見新任德國在台協會處長狄嘉信（Karsten Tietz）。（圖／翻攝自Facebook／林佳龍，下同）

記者詹詠淇／台北報導

外交部長林佳龍昨（13日）在外交部接見新任德國在台協會處長狄嘉信（Karsten Tietz），雙方就台德關係、區域安全及國際法議題進行深入交流。林佳龍指出，當前中國持續以法律戰（lawfare）及歷史論述戰企圖誤導國際社會，削弱台灣主權，他並呼籲德國正視此事，也期待台德加強合作，共同維護國際法的完整性。

狄嘉信表示，台灣與德國不僅共享民主、自由與法治等普世價值，也面臨相同挑戰，台灣與德國都必須與日益具侵略性的鄰國共處，強化自身防衛與社會韌性。然而，正因如此，兩國之間更存在廣闊的合作空間。

​

​林佳龍提到，當中國企圖扭曲聯合國大會第2758號決議文，並將其與所謂「一中原則」掛勾，製造台灣隸屬於中國的錯誤印象時，德國外交部長瓦德福（Johann Wadephul）引用《聯合國憲章》中「禁止使用武力原則」，表達德國支持台海和平與穩定的立場。

​

對此，狄嘉信則表示，台海局勢並非與德國遙遠無關，自由貿易與以規則為基礎的國際秩序，都攸關德國的國家利益。狄嘉信強調，《聯合國憲章》中禁止使用武力的原則，不僅適用於聯合國會員國，也應涵蓋台灣。

林佳龍說，他認同狄嘉信的看法，所謂「法律戰」並非文字遊戲，而是中國擴張與誤導國際法的具體手段，國際社會不應讓這類錯誤詮釋有可乘之機，因此樂見台灣與德國在此領域加強合作與研究，共同維護國際法的完整性，避免其他國家誤信中國的片面論述。

林佳龍並呼籲，德國應正視中國將藉由對日抗戰勝利80週年、聯合國成立80週年與台灣光復80週年等「三個80年」為主軸，在國際上發動法律戰與歷史論述戰，企圖弱化台灣主權，強化「台灣是中國一部分」的謬論。



​

林佳龍認為，德國一直是台灣在工業化與智慧製造上的學習典範，隨著台積電赴德國設廠，台德經貿關係更加緊密。林佳龍也期待台灣與歐洲共同在AI與半導體領域建立產業生態系，更樂見德國在印太和平與穩定中扮演積極角色，共同守護以規則為基礎的國際秩序。