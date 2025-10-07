擔心捷克改選後挺台力道減少？　外交部非常樂觀看待：請國人放心

▲外交部。（圖／記者詹詠淇攝）

記者詹詠淇／台北報導

捷克日前舉行眾議院選舉，結果為「不滿公民行動黨（ANO）」獲得80席、「一起聯盟（SPOLU）」52席、「城市聯盟黨（STAN）」22席。外界關心，捷克近年友台立場是否會轉變。對此，外交部歐洲司長黃鈞耀今（7日）表示，台灣與捷克在各個方面都有很深入的合作，雙方關係是長期累積的，目前我方還是非常樂觀的看待與捷克政府間的關係。外交部會持續並積極主動的推動台捷關係，請國人放心。

外交部今日上午舉行「單位主管例行新聞說明會」，由外交部發言人兼公眾外交協調會執行長蕭光偉主持，並由外交部歐洲司司長黃鈞耀大使進行業務簡報。

​外交部長林佳龍才結束2周的第2次歐洲行，中國外交部近日宣布，中國外交部長王毅將於7日至12日訪問義大利與瑞士。由於林佳龍上月才到義大利羅馬宣傳「歐洲台灣文化年」，許多出訪國家也與中國政要重疊。媒體詢問，《路透社》報導提到，兩岸外交部長行程重疊在歐洲很罕見，是刻意安排還是時間湊巧？

對此，黃鈞耀表示，我國為主權獨立國家，自主推動外交政策，我國外長出訪均經過相當時間縝密作業，並依據外交部作業推動重點、雙邊關係等綜合考量進行安排，與中方出訪時程無關。

媒體也關心，怎麼看捷克國會大選出爐，由「不滿公民行動黨（ANO）」勝出，有學者認為，未來捷克在公開表態上對台灣的支持可能會減少？

黃鈞耀表示，台灣與捷克同為民主夥伴，近年雙邊關係蓬勃發展，在經貿、科技、教育、文化及公共衛生等眾多領域之合作持續深化。捷克國會也長期展現對台的跨黨派支持，包括通過多項友我決議，充分彰顯捷克社會對台灣的友誼及重視。我國政府期盼在既有堅實基礎上，持續與捷克眾議院及未來新政府深化各領域合作，共同促進歐洲與印太區域的和平、穩定與繁榮。

媒體追問，但斯洛伐克在國會改選後，外界明顯看到政治層面的互動減少，是否會擔心捷克成為下一個斯洛伐克？此外，台灣目前和捷克合作幫助烏克蘭，後續是否會因此受影響？

黃鈞耀表示，台灣與捷克在各個方面，不管是科技、經濟、教育、文化各方面都有很深入的合作，雙方關係是長期累積的，目前我方還是非常樂觀的看待與捷克政府間的關係。

黃鈞耀認為，台捷間很多合作都是雙方具有長期的戰略性利益，這點是殆無疑義，外交部會持續並積極主動的推動台捷關係，請國人放心。

至於共同援助烏克蘭部分，黃鈞耀表示，台灣與歐洲各國一樣，都會秉持人道援助烏克蘭的立場，能持續對烏克蘭提供重建經濟和社會的相關協助。台灣與捷克政府也有很好的溝通，會持續跟捷克新政府在既有基礎上推動包含水電、關鍵基礎設施以及重建初級醫療照護的人道援助。

黃鈞耀提到，台灣與捷克的合作，不只是跟捷克政府有合作，也跟非政府組織，如People in Need共同援助烏克蘭難民，這部分也會持續推動。