外長中秋推「瓜地馬拉咖啡配月餅」　以行動挺友邦農產

▲外交部長林佳龍推「瓜地馬拉咖啡配月餅」，中秋以行動挺友邦農產。（圖／翻攝自Facebook／林佳龍）

記者詹詠淇／台北報導

適逢中秋假期，外交部長林佳龍5日於社群平台發布短影片，祝福國人朋友中秋佳節平安，並推薦中秋節新的組合：瓜地馬拉咖啡配月餅。林佳龍表示，這次外交部中美洲經貿辦事處與全家合作，推出限定精品咖啡豆，歡迎國人以行動支持友邦瓜地馬拉的特色農產品。

「三天連假，大家有安排出遊，還是與親朋好友團聚烤肉呢？」林佳龍表示，最近他也和大家一樣，在各式月餅團團包圍下，總是在經過一番理智抗爭後，最後乖乖臣服於綿密豆沙和鹹香蛋黃的美味誘惑。

「這時，我通常會來杯茶或咖啡，增添風味也能解膩！」林佳龍推薦，喜歡咖啡的朋友，不妨到全家便利商店買杯「安提瓜風味」的單品咖啡，以行動支持友邦瓜地馬拉的特色農產品。

林佳龍表示，這次外交部中美洲經貿辦事處與台糖、全家合作，推出限定精品咖啡豆，買咖啡還能獲得「瓜」感十足的杯套。影片中，林佳龍特別感謝最可愛的外送員、中美洲經貿辦的吉祥物「咖豆貓」，在他返台後貼心地送來咖啡應援，也為台灣與友邦的情誼加添香氣。

最後，林佳龍並祝賀國人中秋團圓，月圓人更圓，中秋佳節快樂。