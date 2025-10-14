高雄男拍總統車隊「警搬6法條」制止　仁武分局改口：善意提醒

記者吳奕靖／高雄報導

高雄鳥松區澄清路與山腳路口日前發生一起警民爭議，一名民眾拍攝總統車隊經過，竟被現場員警制止並指稱「有違法」，影片曝光後在網路瘋傳，引發外界對「維安勤務」與「拍攝自由」界線的熱議。警方今（14）日出面澄清，強調是「柔性勸導」，並非如網傳指稱「拍車隊就違法」。

▲這名男子拍攝總統車隊，遭到員警制止 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

根據網路社群《社會事影音》提供的畫面顯示，一名員警神情嚴肅，對著拍攝者表示：「我們現在是在執行公務喔，按照法條來講，有刑法135、136、138、140、141，妨害社會秩序，以及社會秩序維護法。」當拍攝者表示自己只是站在路旁時，員警則回應：「我們在執行特種勤務，你拍特種勤務就是有違法。」

▲這名員警在民眾拍攝時，提出6大法條，現在遭到質疑 。（圖／翻攝《社會事影音》）

拍攝者聞言立刻反問：「我拍特勤車隊有違法？」員警回：「對。」拍攝者再追問：「哪一條法規說不能拍？」但對話到此中斷。由於員警所提及的條文，多與妨害公務、聚眾不解散或擾亂秩序相關，是否能直接套用於拍攝行為，令人質疑。

對此，高雄市警局仁武分局今（14）日發布新聞資料回應，事件發生於10月11日上午10時許，也就是賴清德總統前往參加張俊雄的告別式的路程當中，員警當時在澄清路與山腳路口執行安全維護勤務，發現一名民眾持相機於安全維護區周邊，擔心其拍攝時過於專注，恐影響自身與用路人安全，因此上前提醒及告知相關法規。警方強調，當下只是「善意提醒」，並非指拍攝車隊本身即屬違法，提醒後民眾隨即離開現場。