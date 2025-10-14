快訊／精舍命案李威轉污點證人獲建請減刑　職業法官接手後首出庭

記者黃哲民、葉品辰／台北報導

作家王薀（本名王江鎮）遭控去年（2024年）帶領宗教團體信眾開批鬥會，酷刑虐死一名女會計，全案共13人遭起訴，包括藝人李威在內，原訂由國民法官參審，但因審期估達60個工作天、負擔過重，法官最終裁定改由職業法官審理。今（14）日上午10時50分，李威首度於改為通常程序後現身台北地院，至於同為被告的妻子則請假未出庭。李威因在偵辦期間配合檢方、轉為污點證人，已獲檢方建請法院減輕或免除其刑。

▲北市精舍命案該由職業法官審理，李威以污點證人身分出庭。（圖／記者黃哲民攝）

本案源於退休追隨王薀修習佛法的50多歲蔡女，疑因記錯帳害王薀損失數百萬元，去年5月連續多日被信徒公審、每天做五體投地的「大禮拜」400到500次懺悔。去(2024)年7月23日深夜10點多，蔡女被叫到1家茶館內，以「研討」之名遭幹子昀等多名信徒集體批鬥，不停起身 、下跪，外加推拉、踹踢與辱罵，蔡女受虐3個多小時，隔（24）日凌晨1點多昏迷。

王薀在蔡女倒地前已先離開現場，信徒七手八腳將蔡女用膠帶綁在手推車上，覆蓋透明雨衣，在颱風夜中由精舍住持吳慧珠與信徒姜芃妤、李淵源推回精舍，上午10點多發現蔡女斷氣，才報案謊稱不明原因死亡。警方見蔡女遺體滿布瘀傷，報請檢方指揮偵辦，查出這起駭人的精舍命案，今年（2025年）3月依傷害致死、強制等罪嫌起訴13人。

法官指出，若以每天上下午密集審理7小時計算，僅勘驗、詰問程序，至少需35個工作天不間斷調查，期間參審國民法官需高度專注、每天至多安排2至3位證人，再加計選任、審前說明、開審陳述、訊問被告與被害人家屬表示意見、被告最後陳述與合議庭評議，保守估計需50到60個工作天、相當於3個月才能審結，因此裁定回歸通常程序，由職業法官審理。

被告王薀與核心女信徒幹子昀、梁碧茵與游秀鈴至今在押，李威轉為污點證人，獲檢方建請法院減輕或免除其刑，今日是交由職業法官審理後，李威第1次出庭，其妻雖同為被告，但請假並未出現。