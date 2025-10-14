　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

快訊／精舍命案李威轉污點證人獲建請減刑　職業法官接手後首出庭

記者黃哲民、葉品辰／台北報導

作家王薀（本名王江鎮）遭控去年（2024年）帶領宗教團體信眾開批鬥會，酷刑虐死一名女會計，全案共13人遭起訴，包括藝人李威在內，原訂由國民法官參審，但因審期估達60個工作天、負擔過重，法官最終裁定改由職業法官審理。今（14）日上午10時50分，李威首度於改為通常程序後現身台北地院，至於同為被告的妻子則請假未出庭。李威因在偵辦期間配合檢方、轉為污點證人，已獲檢方建請法院減輕或免除其刑。

▲李威首度於改為通常程序後以污點證人身分現身台北地院出庭。（圖／記者黃哲民攝）

▲北市精舍命案該由職業法官審理，李威以污點證人身分出庭。（圖／記者黃哲民攝）

本案源於退休追隨王薀修習佛法的50多歲蔡女，疑因記錯帳害王薀損失數百萬元，去年5月連續多日被信徒公審、每天做五體投地的「大禮拜」400到500次懺悔。去(2024)年7月23日深夜10點多，蔡女被叫到1家茶館內，以「研討」之名遭幹子昀等多名信徒集體批鬥，不停起身 、下跪，外加推拉、踹踢與辱罵，蔡女受虐3個多小時，隔（24）日凌晨1點多昏迷。

王薀在蔡女倒地前已先離開現場，信徒七手八腳將蔡女用膠帶綁在手推車上，覆蓋透明雨衣，在颱風夜中由精舍住持吳慧珠與信徒姜芃妤、李淵源推回精舍，上午10點多發現蔡女斷氣，才報案謊稱不明原因死亡。警方見蔡女遺體滿布瘀傷，報請檢方指揮偵辦，查出這起駭人的精舍命案，今年（2025年）3月依傷害致死、強制等罪嫌起訴13人。

法官指出，若以每天上下午密集審理7小時計算，僅勘驗、詰問程序，至少需35個工作天不間斷調查，期間參審國民法官需高度專注、每天至多安排2至3位證人，再加計選任、審前說明、開審陳述、訊問被告與被害人家屬表示意見、被告最後陳述與合議庭評議，保守估計需50到60個工作天、相當於3個月才能審結，因此裁定回歸通常程序，由職業法官審理。

被告王薀與核心女信徒幹子昀、梁碧茵與游秀鈴至今在押，李威轉為污點證人，獲檢方建請法院減輕或免除其刑，今日是交由職業法官審理後，李威第1次出庭，其妻雖同為被告，但請假並未出現。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

10/13 全台詐欺最新數據

更多新聞
554 1 5276 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
快訊／驚險！佐佐木朗希開劇場　道奇G1險勝
快訊／鳳山民宅槍響！　男倒血泊亡
于朦朧母親爆輕生亡！　網掀論戰
輝達AI超小電腦來了！　4台廠率先沾光
朝野共識！普發1萬特別預算10/17三讀　預計11月中下旬請
長榮空姐猝逝　她心痛曝「住院仍努力調班避免扣考績」
快訊／長榮航空送花籃輓詞曝！　3人到場致意
「柏油山」戰火升級！　陳其邁又震怒了

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

快訊／鳳山民宅槍響！男倒血泊身旁有槍　送醫搶救不治　

下班前吃燒酒雞　酒駕4犯男求情被打臉

快訊／精舍命案李威轉污點證人獲建請減刑　職業法官接手後首出庭

領不到失業補助　北漂男區公所門口咆哮！警安撫開導解圍

靈骨塔慘賠起歹念！教會出納A走近700萬奉獻金　下場曝光

宜蘭自小客轉彎失控衝大排四輪朝天！女駕駛獲救送醫

屏東阿北臨停開車門擊落機車　女騎士慘摔腳部受傷

長榮航空送花籃輓詞曝！低調派人參加空姐告別式　座艙長未現身

通緝犯買奶茶見警慌了催油門撞車！被壓制連喊23次「對不起」

高雄男拍總統車隊「警搬6法條」制止　仁武分局改口：善意提醒

高中生騎YouBike擦撞路邊車　留字條苦等車主10天變警察找上門

王世堅質詢變動漫神曲MV　熱血爆表網：競選播這首

崔振赫為媽媽制定「罵人罰款清單」！　「用蠻力切魚」母氣笑...他：罰5萬XD

陳偉霆茫吻趙露思「當場想脫褲」　夫妻發酒瘋超脫序..醉後上床惹♥

12強奪冠電影開拍！王識賢飾演曾豪駒　吳奇隆演陳傑憲？盼找現役球員來演

田中千繪認還會重看《海角七號》　記者突曝：我有去當臨演！..她大驚喜

紅十字會載「7名人質」轉交以軍　數萬民眾擠爆廣場揮國旗、歡呼

吳宗憲早察覺陳漢典.Lulu「有姦情」　200萬紅包準備好了？「錢的事小」

古久保看林智平追平轟腦袋一片空白　桃猿逆襲誇：全是選手的功勞

文鳥定居「BL小窩」凶狠護巢　後方漫畫引注意網友狂歪樓

快訊／鳳山民宅槍響！男倒血泊身旁有槍　送醫搶救不治　

下班前吃燒酒雞　酒駕4犯男求情被打臉

快訊／精舍命案李威轉污點證人獲建請減刑　職業法官接手後首出庭

領不到失業補助　北漂男區公所門口咆哮！警安撫開導解圍

靈骨塔慘賠起歹念！教會出納A走近700萬奉獻金　下場曝光

宜蘭自小客轉彎失控衝大排四輪朝天！女駕駛獲救送醫

屏東阿北臨停開車門擊落機車　女騎士慘摔腳部受傷

長榮航空送花籃輓詞曝！低調派人參加空姐告別式　座艙長未現身

通緝犯買奶茶見警慌了催油門撞車！被壓制連喊23次「對不起」

高雄男拍總統車隊「警搬6法條」制止　仁武分局改口：善意提醒

長榮空服猝逝「是職場鬼故事」！她開批本土企業1理念：超衝擊

國安局曝「中共在台發展武裝內應」！　今年共諜案已起訴24人

採購120元長效水惹議　顧立雄：國內有產能就依國內的價格公開招標

第一位女首相生變！高市早苗部署「內閣名單」　整合黨內競爭對手

10月聯名清單 / 990元買Dior設計師出的托特包　GAP找Jennie愛牌出蝴蝶結上衣

史奈爾飆10K！佐佐木朗希劇場　道奇險勝釀酒人系列賽搶首勝

比手勢「亂咬惡魔」飛撲現身！　契約者每次都慘遭攻擊

國際巨星！藍委、議事人員搶合影　王世堅：男襯托帥、女生變美女

快訊／鳳山民宅槍響！男倒血泊身旁有槍　送醫搶救不治　

下班前吃燒酒雞　酒駕4犯男求情被打臉

嬰聽爸商量晚一點放飯　「說好不哭」萌噘嘴憋淚

社會熱門新聞

台中女洗完澡全裸只穿長版T恤　淫男忍不住性侵！結果慘上加慘

長榮空姐猝逝　胞姊轟座艙長聲明虛偽

座艙長對話截圖曝光！空服員姊：不想大家看到她憔悴樣

長榮女空服員告別式！　同事不捨落淚

獨／長榮學霸空姐抱病執勤猝逝　生前盼望惹鼻酸

陸官性醜聞逼「手工排毒」　變態學長判囚8月將入獄

長榮低調派人參加空姐告別式　座艙長未現身

快訊／士林4層樓民宅今早大火　黑煙竄天

長榮空姐母友人曝「家屬氣憤」：一個活潑的孩子沒了

央廣被掛五星旗「涉案工程師」　竟是黃國昌駭客團成員

快訊／國一北上「多元計程車」火燒車　全面燒毀待援

馬太鞍溪堰塞湖蓄水量約155萬噸　大量減少原因曝

搭機偷抽電子煙害警報大響　白目男被起訴

高中生騎單王擦撞路邊車　留字條苦等車主10天結局曝

更多熱門

相關新聞

高雄男拍總統車隊遭制止　仁武分局今改口

高雄男拍總統車隊遭制止　仁武分局今改口

高雄鳥松區澄清路與山腳路口日前發生一起警民爭議，一名民眾拍攝總統車隊經過，竟被現場員警制止並指稱「有違法」，影片曝光後在網路瘋傳，引發外界對「維安勤務」與「拍攝自由」界線的熱議。警方今（14）日出面澄清，強調是「柔性勸導」，並非如網傳指稱「拍車隊就違法」。

吊車吊臂插進轎車後座！女駕駛驚魂

吊車吊臂插進轎車後座！女駕駛驚魂

長榮空姐猝逝　胞姊轟座艙長聲明虛偽

長榮空姐猝逝　胞姊轟座艙長聲明虛偽

何品室融代打建功笑稱「壓力不在我這邊」

何品室融代打建功笑稱「壓力不在我這邊」

桃猿「林家軍」齊發威！

桃猿「林家軍」齊發威！

關鍵字：

影音

讀者迴響

熱門新聞

台中女洗完澡全裸只穿長版T恤　淫男忍不住性侵！結果慘上加慘

準風神詭走3條路徑　1情況迎猛雨

啦啦隊女神熱戀60歲Uber司機！男友送房子承諾跳票

長榮空姐猝逝　胞姊轟座艙長聲明虛偽

座艙長對話截圖曝光！空服員姊：不想大家看到她憔悴樣

柬埔寨街頭「滿地護照」畫面曝光

她每天堅持3習慣　400多天甩肉51公斤

白沙屯媽祖衝吊車大王豪宅　拱天宮回應

帶20包砂糖出境　日本老闆：台糖來聯繫

賴清德深夜發文認「最難受的一晚」

準風神轉彎撲台？最新路徑預測分岔

長榮女空服員告別式！　同事不捨落淚

無緣賺爛！小資女花不到6千元買到10公克黃金存摺　2關鍵錯過暴漲

首波降溫將報到！　全台「轉涼迎雨」時間出爐

林岳平虛心接受：後援與守備仍需成長

更多

最夯影音

更多
高中生騎YouBike擦撞路邊車　留字條苦等車主10天變警察找上門

高中生騎YouBike擦撞路邊車　留字條苦等車主10天變警察找上門
王世堅質詢變動漫神曲MV　熱血爆表網：競選播這首

王世堅質詢變動漫神曲MV　熱血爆表網：競選播這首

崔振赫為媽媽制定「罵人罰款清單」！　「用蠻力切魚」母氣笑...他：罰5萬XD

崔振赫為媽媽制定「罵人罰款清單」！　「用蠻力切魚」母氣笑...他：罰5萬XD

陳偉霆茫吻趙露思「當場想脫褲」　夫妻發酒瘋超脫序..醉後上床惹♥

陳偉霆茫吻趙露思「當場想脫褲」　夫妻發酒瘋超脫序..醉後上床惹♥

12強奪冠電影開拍！王識賢飾演曾豪駒　吳奇隆演陳傑憲？盼找現役球員來演

12強奪冠電影開拍！王識賢飾演曾豪駒　吳奇隆演陳傑憲？盼找現役球員來演

熱門快報

月圓國慶，好運連發！

月圓國慶，好運連發！

中秋團圓撞上國慶歡慶！這份雙倍的喜悅，當然要用雙倍的好運來回饋你！

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

連假假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

全聯超高CP值麵包開箱

全聯超高CP值麵包開箱

「文里補習班」開課啦！今天就來開箱，五款麵包，究竟會不會踩雷，讓我們繼續看下去

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面