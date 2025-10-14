　
社會 社會焦點 保障人權

獨／撿回收電鍋送拾荒嬤淪貪污犯　清潔隊員含淚曝：很後悔做好人

▲▼ 。（圖／記者黃宥寧攝）

▲北市黃姓清潔員撿民眾不要的電鍋轉送老婦遭起訴，士院今第2次開庭審理。（圖／記者黃宥寧攝）

記者黃宥寧／台北報導

北市一名從事清潔隊工作超過30年的黃姓清潔隊員，值勤時拿走民眾丟棄的舊電鍋，轉送給拾荒老婦，被依《貪污治罪條例》起訴。今（14）日士院開庭審理，黃員坦承犯行，語氣充滿無奈。公訴檢察官強調，「不該以『廖添丁義賊』的方式慷他人之慨」，建請法院依法減刑但勿免刑，全案將於12月2日上午宣判。

庭審中，審判長先詢問62歲黃員，是否能找到當初的拾荒婦人來作證。黃員低聲回應：「我也很想找，但很久沒遇到，也不知道她住哪。」接著法官問他，當初買新電鍋給對方，將舊電鍋送回分隊時是否有留發票？他回答：「沒有留下來。」

當審判長進一步追問案件如何被發現，黃員坦言：「被檢舉吧，有人傳言『有人拿回收物回家』傳到分隊長那裡，分隊長收到檢舉後，就叫我去政風室，政風室要我去廉政署自首。」

公訴檢察官表示「被告慷他人之慨，縱使他人是公物一樣他人。若真心想扶助他人，不需以慷他人之慨的方式來達成目的。縱使老婦存在，犯罪動機也沒有什麼可憫之處。除非我們的法治社會，仍容許廖添丁義賊的概念，否則此種行為本質上仍屬不法。

本案雖違法所造成的損害輕微，但仍應依法減刑，而非宣告免刑，避免在法治社會中仍鼓勵所謂『廖添丁義賊』的錯誤觀念。畢竟法治社會人格尊嚴的基本，是要保護私有財產制度，公庫也仍是私有財產制度的一部分。因此，檢方建請法院依法減刑，勿宣告免刑，並由法院依法判斷。

檢方另指出，雖然被告自白犯行，且有案發過程影像佐證，但「他人」無法證明存在，動機令人懷疑。且依調查，被告對調查官表示，是因聽聞老婦用瓦斯爐煮飯容易煮焦，才想送她一個電鍋，但他自己也承認「只是聽她講而已，沒看過她用瓦斯爐煮飯」。

法扶律師則為黃員辯護，表示他任職清潔隊30多年一向守規矩，這次只是出於好意幫助弱勢，一時失慮而觸法，涉案金額也極低，屬情輕法重，請求法院量刑時予以從輕，並給予緩刑機會。

審判長最後詢問被告是否有話想說，黃員聲音沙啞地說：「唉！好人難做，沒想到拿不要東西送人也有罪…」。審判長諭知全案辯論終結，訂於12月2日上午宣判。

開庭後，記者詢問黃員對法務部有對「公務員小額貪污」修法提出回應時，他神情落寞、聲音低沉地說：「我不太懂這些法律，當初真的只是想拿電鍋送給阿婆，幫她一個忙而已，沒想到會變成這樣。」

當記者接著問他是否後悔時，黃員眼神立刻泛紅，語氣哽咽、幾乎要哭出來，用台語說：「我很後悔，好人無法做…真的。我還自己掏錢買一個新的電鍋給她，想說讓她煮飯方便一點，結果現在變成這樣，我心裡真的很鬱卒…我在環保局做30幾年，什麼都沒拿過…」說到這裡，他選擇不再多說。

▼撿32元電鍋送人變「廖添丁義賊」，清潔員喊好人難做。（示意圖／記者施怡妏攝）

▲▼ 電鍋 。（圖／記者施怡妏攝）

全案起源於，2024年7月間，黃男在執勤時，發現資源回收車上的一只大同電鍋外觀完整、疑似尚可使用，遂先搬回家中插電測試功能，翌日再轉送拾荒老婦人。

他其後主動向廉政署自首，並歸還電鍋，調查過程中全盤自白。該電鍋估值僅32.56元，但依北市環保局《環境清潔勤務須知》規定，清潔人員不得擅自占有或處分回收物品，因此仍構成貪污行為。

檢察官於起訴書中已表達求情意見，指出黃男自首、自白、金額極低，依法可依第8條與第12條規定減刑，但仍須依法起訴，並由法院裁量是否緩刑或減輕刑期。

9月13日法務部指出，社會各界關注「小額貪污案件情輕法重」的問題，為符合法律罪責相當性，已提出《貪污治罪條例》修正草案。該草案第12條明定，若案件屬小額貪污且符合要件，刑期得減輕至三分之一，甚至免除其刑。這項修法已於2024年5月31日送陳報行政院審查，並在2025年8月15日完成審查，後續將依立法程序儘速完成修法。

法務部進一步說，除修正刑度規範外，也將研議修訂檢察官得緩起訴處分案件的範圍，以強化個案裁量彈性，期望在堅守廉政核心價值的同時，讓案件處理更符合比例原則，兼顧社會對公平與正義的期待。

