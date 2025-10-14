長榮空姐抱病飛到猝逝　勞動部調查中：不會只聽公司一方之言

▲勞動部長洪申翰受訪。（圖／記者杜冠霖攝）



記者杜冠霖／台北報導

長榮航空一名34歲的孫姓空服員日前執行從米蘭飛返台灣勤務，未料工作期間感到身體不適，抵台16天後、於本月10日不幸離世，引發外界關注空服員工時與健康管理問題。對此，勞動部長洪申翰今（14日）受訪時回應，目前事實的經過還在釐清中，針對個案，我們不會只聽公司一方之言，勞動部會跟地方勞政單位，針對當事組員生前到底經歷了什麼，找相關組員、利害相關人、工會等深入釐清，這確實需要一些時間。

對於長榮過去已被開罰多次，洪申翰回應，確實，把相關勞動法遵紀錄調閱出來，清楚看到長榮航空違法紀錄不少，認為公司應該要誠懇面對基層員工聲音和需求，好好和工會協商，才有助於打造友善員工的工作環境，員工應該是公司永續經營最重要的資產。

至於此案會調查多久？洪申翰坦言，還沒有辦法確定時間，可能需要對相關組員進行訪談，這確實需要一些時間。是否在職災規範內？洪表示，這當然需要專業調查做判斷，這部分會進行，目前沒有辦法預設立場，或直接說是不是職災，都需要經過專業調查後判斷。

職災認定比較複雜，如何協助家屬？洪申翰表示，是否為職災需要做專業判斷認定，如何協助家屬部分，會跟地方政府勞政單位討論，也包含交通部，看家屬有任何需求，會盡力協助，家屬也會是我們在釐清整個事情經過重要的了解對象。