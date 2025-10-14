又漲了！金價首次站上4130美元　陸買家嘆：購買計畫跟不上漲幅

▲金價又漲了。（圖／CFP）

記者廖翊慈／綜合報導

現貨黃金短線拉升近15美元，14日首次站上4130美元／盎司。受到國際金價漲幅，中國國內多個品牌金飾價格也跟著上漲，周大福金飾來到1215元／克（人民幣，下同），老廟黃金更是來到1218元／克，令不少買家感嘆，「沒想到漲幅速度這麼快。」

據《財聯社》報導，中國國內珠寶品牌足金首飾價格出現上漲，14日，周生生足金飾品價格已漲至1213元／克。公開資訊顯示，2025年初，上述珠寶品牌足金飾品價格圍繞800元／克波動。截至發稿前，年內足金飾品價格每克上漲約400元。

▲深圳水貝黃金市場。（圖／CFP）

不少買家無奈表示，「昨天還在猶豫，今天金價就站上4130美元，想說再等等的，如今已高的實在嚇人，錯過了就不會回頭了」、「這要不要繼續買啊？原本計劃每天買一點，這比我想像要快啊」、「使勁漲吧，結婚的人會更少了」、「結婚的五金都買不起了」、「金價真是漲瘋了…金價是一天比一天高，今年結婚買三金五金的，新人咬咬牙還得買」。

對於金價不斷上漲，專家分析認為，一方面是，國際貿易緊張局勢再升級，美國總統川普上週五宣布，將對中國進口商品加徵100%關稅，計劃從11月1日起，對關鍵軟體實施出口管制，這一舉措引發市場避險情緒急劇升溫，投資者紛紛湧入黃金市場尋求避險。

他說道，另一方面，聯準會降息預期持續增強，根據芝商所的「聯準會觀察」工具，交易員押注聯準會10月降息25個基點的機率是97%，12月降息機率為100%，在低利率環境下，黃金作為非孳息資產，不受機會成本的拖累，反而受益於寬鬆貨幣帶來的流動性氾濫，這使得黃金更具吸引力。