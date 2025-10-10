金價太香了！陸最大黃金市場「水貝」料商捲款千萬元…連夜跑路

▲陸最大黃金市場「水貝」。（圖／藍鯨新聞）

記者廖翊慈／綜合報導

國際金價不斷上漲，也讓中國國內多個品牌金飾價格上調，批發市場也不例外，卻引發原料商忍不住誘惑，捲款跑路。中國最大黃金批發市場「深圳水貝市場」近日爆出「黃金大劫案」，知名料商「粵寶鑫」關門、老闆失聯捲款跑路，導致大量上下游中小商戶損失慘重，涉案金額恐高達上千萬元（人民幣，下同）。

據《藍鯨新聞》報導，粵寶鑫長期在水貝市場經營黃金原料買賣，主要服務金飾加工業者。業內交易多採「先付訂金、後提貨」模式，但近期多名店家反映，付款後對方突然失聯、店面關門，導致資金與原料雙雙卡住。

多名商家透露，粵寶鑫已在市場經營約兩、三年，規模不小，除了向下游商戶供貨，也向上游料商採購黃金。由於買賣金額高、週轉頻繁，許多業者長期往來。多名供應商指出，這次受創最重的是上游供貨方，因為下游商家多僅支付部分訂金，而上游被拖欠的往往是整筆貨款。

部分商戶指出，寄出的黃金原料動輒數百克，卻遲遲拿不到結算款，損失金額從數萬元到數百萬元不等。事件波及範圍不僅限於深圳本地，一些外地金店、供應商與黃金回收商也被捲入其中。

根據河南廣播電視台報導，許昌「胖東來天使城」一間金店委託粵寶鑫提純，結果被捲走價值約90萬元人民幣、重逾一公斤的黃金。

報導指出，粵寶鑫約於9月13日前關門停業，現場大門緊閉、貼上封條，店內物品幾乎清空。外牆貼有派出所公告，內容指出「凡與粵寶鑫有業務往來並造成經濟損失者，請至派出所登記」，吸引大批受害商戶前往報案。

警方透露，目前案件已正式立案，相關人員已陸續登記。現場照片顯示，粵寶鑫門市被貼上封條與警方公告，周邊多家商戶表示擔心「會不會出現骨牌效應」，市場內一度瀰漫緊張氣氛。

工商資料顯示，「深圳市粵寶鑫貴金屬有限公司」成立於2023年8月，註冊資本100萬元，法定代表人為談廣，主營珠寶銷售、批發、回收及加工業務。警方呼籲，受害商戶應保留匯款憑證、交易紀錄等證據，配合後續調查，以加速釐清資金流向。