政治

長榮空姐抱病上班猝逝　她心痛曝「住院仍努力調班為避免扣考績」

▲林佳瑋指出長榮航空遭政府裁罰紀錄。（圖／翻攝自Facebook／林佳瑋）

▲林佳瑋指出長榮航空遭政府裁罰紀錄。（圖／翻攝自Facebook／林佳瑋）

記者郭運興／台北報導

長榮航空1名34歲孫姓空服員日前自米蘭返台感到身體不適，返國16天後，本月10日不幸離世，引發外界關注空服員工時與健康管理問題。對此，前桃園市空服員職業工會秘書長林佳瑋今（14日）表示，最令人心痛的，這位空服員，住院期間仍努力嘗試調班，只為避免被扣分或扣考績。她強調，這種透過考績調整、禁止調班等方式，使生病成為懲罰，長榮航空的管理政策，真的該徹底檢討了。

林佳瑋表示，連請家庭照顧假、生理假跟育嬰留停，員工都會遭受不利待遇了，你說他們還敢放心請病假在家休息嗎？

林佳瑋提到，星期三的立法院衛環委員會，臨時新增了專題報告「長榮空勤人員因病延誤就醫，應立即檢討航空業職場健康保障飛行安全」，很多人都想問，為什麼空服員已經生病，卻不敢請假？因此，自由想要多談一些，從長榮航空裁罰紀錄所觀察到的請假問題。

林佳瑋指出，依據違反勞動法令事業單位（雇主）查詢系統，長榮航空的請假問題蠻多的，包括員工育嬰留停、家庭照顧假、生理假、育兒減少工時而給予不利待遇，也有不讓員工排定特休的裁罰案件。坦白說，以一間有規模的知名企業來說，這個裁罰件數算是蠻高的。

林佳瑋認為，特別是性別平等案件，這是近幾年政府機關大力宣導的重要政策，尤其因為少子化，對於懷孕婦女的母性保護、產後的育兒照顧等議題，更是政策焦點，但顯然長榮航空根本視之無物。

林佳瑋指出，諷刺的是，儘管長榮航空這兩年來因違反《性別平等工作法》被裁罰達七件，去年竟然還獲得桃園市政府頒發的「母性健康守護聯盟模範事業單位」。Excuse me？依這種裁罰數量，應該是列為重點輔導單位吧？

林佳瑋說，如果連政府大力宣導的生理假、家庭照顧假、育嬰留停等重點政策，長榮航空都敢踩在腳底下，就不難想像，為什麼已經過世的空服員會不敢請病假了。

接著，林佳瑋引述一位空服員的文字，「在某間公司生病是明碼標價的，平日生病扣1分，周末連續假日生病扣2分，跨年農曆新年生病扣3分」、「如果不幸生病住院或開刀，根本就是last 2 聽牌，考績直接影響之外，last 2還有年終被扣、福利機票不能用、人評會等著你」。

林佳瑋直言，而最令人心痛的是，這位近日因病過世的空服員，在住院期間仍努力嘗試調班，只為避免被扣分或扣考績。

最後，林佳瑋強調，透過考績調整、影響升遷、扣減年終、禁止調班等方式，使得生病成為一種懲罰。長榮航空的管理政策，真的該徹底檢討了。

10/13 全台詐欺最新數據

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

長榮空姐抱病上班猝逝　她心痛曝「住院仍努力調班為避免扣考績」

長榮空姐抱病飛到猝逝　勞動部調查中：不會只聽公司一方之言

長榮空姐抱病飛到猝逝　勞動部調查中：不會只聽公司一方之言

長榮航空一名34歲的孫姓空服員日前執行從米蘭飛返台灣勤務，未料工作期間感到身體不適，抵台16天後、於本月10日不幸離世，引發外界關注空服員工時與健康管理問題。對此，勞動部長洪申翰今（14日）受訪時回應，目前事實的經過還在釐清中，針對個案，我們不會只聽公司一方之言，勞動部會跟地方勞政單位，針對當事組員生前到底經歷了什麼，找相關組員、利害相關人、工會等深入釐清，這確實需要一些時間。

長榮空姐母友人曝「家屬氣憤」：一個活潑的孩子沒了

長榮空姐母友人曝「家屬氣憤」：一個活潑的孩子沒了

長榮女空服員告別式！　同事不捨落淚

長榮女空服員告別式！　同事不捨落淚

機上叫救護車要自費？航務員揭SOP打臉

機上叫救護車要自費？航務員揭SOP打臉

長榮空姐逝　黃瓊慧收到破百超時加班陳情

長榮空姐逝　黃瓊慧收到破百超時加班陳情

