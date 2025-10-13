陳修將慘了！虐殺女友遭重判棄保潛逃被逮　持槍彈再判6年半

▲陳修將逃亡339天遭警方逮捕。（圖／ETtoday資料照，以下同）

記者唐詠絮／彰化報導

遺體修復師陳修將，曾因涉公共危險及毒品案遭到判刑，4年前因涉及虐殺小女友遭判刑10年10月定讞，卻在入監前棄保潛逃。今年5月在彰化員林遭警方圍捕，除以辣椒水襲警外，還被搜出非制式手槍及多發子彈。彰化地方法院就其非法持槍部分審結，判處有期徒刑6年6月，併科罰金10萬元。

依據判決書，陳修將今年4月初在台南關廟區從一名男子處取得槍彈，警方將他逮捕後，更在他腰間搜出一把已上膛的改造手槍及50顆子彈，他以辣椒水襲警拒捕，造成2名員警受傷，法官審酌陳修將明知槍彈為管制物品仍非法持有，對社會治安造成潛在威脅，加上他過去曾有公共危險罪前科，素行不佳，儘管坦承犯行，但考量其持有子彈數量非少，危害性高，因此判處6年6月徒刑，併科罰金10萬元。扣案手槍1支、彈匣2個及子彈均依法沒收。

▲陳修將持槍砲拒捕。

回顧案情，2021年10月，陳修將因債務問題與胡姓女友入住彰化某汽車旅館。兩人前一晚還與他人進行性行為，未料陳修將因懷疑女方出軌，竟多次施暴，導致胡女全身多處瘀傷、腦出血，最後口吐咖啡色液體不治。驗屍報告顯示，胡女體內檢出搖頭丸、大麻及多種藥物反應，包括喵喵、4甲基麻黃鹼及一粒眠等。

案經檢方依殺人罪起訴並求處重刑，一審改依傷害致死罪判刑9年6月，二審加重為10年10月，最高法院於去年4月駁回上訴，全案定讞。

▲警方查扣槍枝及子彈。

判決確定後，陳修將未依規定於去年5月底報到入監，彰化地檢署除聲請沒收其30萬元交保金，並發布通緝，經過警方長期監控，彰化縣刑警大隊鎖定陳修將藏身於員林市一處租屋處，於今年5月5日晚間趁其外出時展開圍捕。

陳修將不僅激烈反抗，還以辣椒水攻擊警方，最終被壓制逮捕。警方在其身上起出非制式手槍1支、彈匣2個及子彈50發，全案依違反《槍砲彈藥刀械管制條例》及妨害公務等罪移送偵辦。

▲陳修將使用辣椒水襲警。

此外陳修將曾因犯「公共危險罪」等案件被判處應執行有期徒刑5月確定，期間又因涉一粒眠偽藥轉讓案件，判處3個月徒刑。於2022年9月30日因施用毒品完成觀察勒戒，2023年施用第二級毒品甲基安非他命1次，判處3月徒刑，今年8月間間再因施用安非他命，判處4月徒刑，可易科罰金。