　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

陳修將慘了！虐殺女友遭重判棄保潛逃被逮　持槍彈再判6年半

▲陳修將逃亡334天正臉曝光，雙下巴現形。（圖／記者唐詠絮攝，下同）

▲陳修將逃亡339天遭警方逮捕。（圖／ETtoday資料照，以下同）

記者唐詠絮／彰化報導

遺體修復師陳修將，曾因涉公共危險及毒品案遭到判刑，4年前因涉及虐殺小女友遭判刑10年10月定讞，卻在入監前棄保潛逃。今年5月在彰化員林遭警方圍捕，除以辣椒水襲警外，還被搜出非制式手槍及多發子彈。彰化地方法院就其非法持槍部分審結，判處有期徒刑6年6月，併科罰金10萬元。

依據判決書，陳修將今年4月初在台南關廟區從一名男子處取得槍彈，警方將他逮捕後，更在他腰間搜出一把已上膛的改造手槍及50顆子彈，他以辣椒水襲警拒捕，造成2名員警受傷，法官審酌陳修將明知槍彈為管制物品仍非法持有，對社會治安造成潛在威脅，加上他過去曾有公共危險罪前科，素行不佳，儘管坦承犯行，但考量其持有子彈數量非少，危害性高，因此判處6年6月徒刑，併科罰金10萬元。扣案手槍1支、彈匣2個及子彈均依法沒收。

▲陳修將虐殺小女友逃亡近一年落網了，遭逮時拒捕、使用辣椒水攻擊警方罪加一等。（圖／記者唐詠絮翻攝，下同）

▲陳修將持槍砲拒捕。

回顧案情，2021年10月，陳修將因債務問題與胡姓女友入住彰化某汽車旅館。兩人前一晚還與他人進行性行為，未料陳修將因懷疑女方出軌，竟多次施暴，導致胡女全身多處瘀傷、腦出血，最後口吐咖啡色液體不治。驗屍報告顯示，胡女體內檢出搖頭丸、大麻及多種藥物反應，包括喵喵、4甲基麻黃鹼及一粒眠等。

案經檢方依殺人罪起訴並求處重刑，一審改依傷害致死罪判刑9年6月，二審加重為10年10月，最高法院於去年4月駁回上訴，全案定讞。

▲陳修將虐殺小女友逃亡近一年落網了，遭逮時拒捕、使用辣椒水攻擊警方罪加一等。（圖／記者唐詠絮翻攝，下同）

▲警方查扣槍枝及子彈。

判決確定後，陳修將未依規定於去年5月底報到入監，彰化地檢署除聲請沒收其30萬元交保金，並發布通緝，經過警方長期監控，彰化縣刑警大隊鎖定陳修將藏身於員林市一處租屋處，於今年5月5日晚間趁其外出時展開圍捕。

陳修將不僅激烈反抗，還以辣椒水攻擊警方，最終被壓制逮捕。警方在其身上起出非制式手槍1支、彈匣2個及子彈50發，全案依違反《槍砲彈藥刀械管制條例》及妨害公務等罪移送偵辦。

▲陳修將虐殺小女友逃亡近一年落網了，遭逮時拒捕、使用辣椒水攻擊警方罪加一等。（圖／記者唐詠絮翻攝，下同）

▲陳修將使用辣椒水襲警。

此外陳修將曾因犯「公共危險罪」等案件被判處應執行有期徒刑5月確定，期間又因涉一粒眠偽藥轉讓案件，判處3個月徒刑。於2022年9月30日因施用毒品完成觀察勒戒，2023年施用第二級毒品甲基安非他命1次，判處3月徒刑，今年8月間間再因施用安非他命，判處4月徒刑，可易科罰金。

▲陳修將虐殺小女友逃亡近一年落網了，遭逮時拒捕、使用辣椒水攻擊警方罪加一等。（圖／記者唐詠絮翻攝，下同）

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

10/12 全台詐欺最新數據

更多新聞
409 0 8033 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
陸軍官校爆性醜聞！學長逼大一生「手工排毒」
快訊／金馬影帝病逝　享壽68歲
新壽北士科T17、T18權上權移轉輝達　金管會表態
昔揭長榮煩人規定「健康亮紅燈」！　敖犬辣妻發發痛心空姐憾事喊
快訊／首批7名人質獲釋！　由紅十字會轉交以軍
空姐抱病上班「座艙長冷處理」　前機長怒爆黑歷史：就是個王八蛋
狂嗆劉世芳裝瞎　傅崐萁：天天栽贓花縣府！撤離災民由鄉鎮市公所
大股東申讓1950張！　PCB妖股跌停

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

陸官爆性醜聞！逼大一生「手工排毒」　變態學長判囚8月將入獄

亡夫手機驚見「老公老婆對話」　正宮怒告酒店女獲賠30萬

撕破臉！合作音樂劇遭影業大咖賴帳　導演告上法院討回辛苦錢

快訊／金門水頭碼頭「釣客落海」！趴臥卡涵洞內　脫困已明顯死亡

假的啦！桃園婦欲匯1715萬「投資土地蓋大樓」　行員通報阻詐

何博文論文抄襲丟學位　挨告違反《著作權法》不起訴原因曝

陳修將慘了！虐殺女友遭重判棄保潛逃被逮　持槍彈再判6年半

高中生騎YouBike擦撞路邊車　留字條苦等車主10天變警察找上門

桃園馬3撞民宅！駕駛違停拒盤查狂逃鑽巷弄　與乘客棄車逃逸

新店退休男酒醉返家躺路中　小黃運將找車位沒注意輾過奪命

機長老公廣播突然告白　她全程錄下害羞反應XD

兒過馬路遭撞「腿斷了」！沒畫面卻遭指闖紅燈　高雄父淚求證據

光復帥哥幫洗車＋洗安全帽　網讚又帥又暖：花蓮婁峻碩？

白沙屯媽祖衝進吊車大王豪宅　還爬樓梯上二樓驚喜賜福！

FTISLAND來台開唱「要像瘋子一樣嗨」　聽粉絲超大應援聲⋯滿意：謝謝❤️

合意解約「分手費」多少？　李四川：新壽可以大膽地提出條件

輝達北士科卡關　李四川宣布：明發函新壽提共同合意解約

陸官爆性醜聞！逼大一生「手工排毒」　變態學長判囚8月將入獄

亡夫手機驚見「老公老婆對話」　正宮怒告酒店女獲賠30萬

撕破臉！合作音樂劇遭影業大咖賴帳　導演告上法院討回辛苦錢

快訊／金門水頭碼頭「釣客落海」！趴臥卡涵洞內　脫困已明顯死亡

假的啦！桃園婦欲匯1715萬「投資土地蓋大樓」　行員通報阻詐

何博文論文抄襲丟學位　挨告違反《著作權法》不起訴原因曝

陳修將慘了！虐殺女友遭重判棄保潛逃被逮　持槍彈再判6年半

高中生騎YouBike擦撞路邊車　留字條苦等車主10天變警察找上門

桃園馬3撞民宅！駕駛違停拒盤查狂逃鑽巷弄　與乘客棄車逃逸

新店退休男酒醉返家躺路中　小黃運將找車位沒注意輾過奪命

女子出遊被告知「家裡淹大水」　朋友一查發現：智慧馬桶炸了！

水災後警戒！傳染病「類鼻疽」感染恐致敗血症　泥土可存活30月　

長榮航空爆空服員抱病上班猝逝　她揭多次勞檢違法2025年被罰288萬

奇美醫院「重啟心跳・擁抱新生」團聚會　4位康復者感謝急救團隊

陸官爆性醜聞！逼大一生「手工排毒」　變態學長判囚8月將入獄

才挑戰金氏世界紀錄！　81歲歌王力邀「台灣女神」成功超狂

達美樂請「鏟子超人」吃披薩　繼光香香雞送免費炸雞

王齊麟老婆「明顯孕肚首現形」！陳詩媛四肢還是超細：炫耀一下

快訊／金馬影帝病逝！《天浴》洛桑群培離世享年68歲…不辦告別式

基隆城市半程馬拉松10／19登場　國內外4000跑者齊聚港都開跑

【水牛逛大街】貢寮台2線驚見「迷途牛」散步！警民化解塞車危機

社會熱門新聞

全台野裸亂象！　捷運、高鐵「打飛機」拍片賺流量

即／長榮航空爆空服員猝逝！　桃園勞檢處出手了

已經聲請保護令！幼童遭父持槍射腿

新店男夜間倒臥馬路　遭小黃輾壓身亡

「神秘阿伯指路」女大生大坑山區迷路是真實案例

人夫偷吃「軟掉比較多」 正宮怒告結果曝

5億高中生婚姻確定無效　夏男貪鉅額遺產一場空　

特搜挖出失聯夫妻座車　家屬淚謝：希望找到祂們

網黃「南京復興站出口」全裸自瀆留體液　北捷回應撇清

搭機偷抽電子煙害警報大響　白目男被起訴

馬太鞍溪堰塞湖蓄水量約155萬噸　大量減少原因曝

台南車禍7人送醫　9歲童小腿開放性骨折

男童阿里山健行　墜25公尺邊坡骨折

高雄男55刀爆頭砍死麻吉二審結果曝

更多熱門

相關新聞

地方媽媽3度網購不取貨　惡意棄單下場慘了

地方媽媽3度網購不取貨　惡意棄單下場慘了

近年網路購物糾紛頻傳，彰化一名地方媽媽阿華，三度向台南一家海鮮直播業者下單訂購生鮮商品，卻均未前往超商取貨，導致海鮮因冷藏不足而腐敗，造成店家損失5,410元，一狀告上法院，彰化地方法院審理後，認定其犯《刑法》第355條「以詐術致人損害財產罪」，判處拘役20日，得易科罰金。

鄉代前主席娶第4任妻出事　她淚訴遭母子聯手欺凌.

鄉代前主席娶第4任妻出事　她淚訴遭母子聯手欺凌.

2025潮派鹿港音樂祭　兩日累計突破13萬人次狂歡

2025潮派鹿港音樂祭　兩日累計突破13萬人次狂歡

彰化小客車、機車路口碰撞　女騎士困車底送醫不治

彰化小客車、機車路口碰撞　女騎士困車底送醫不治

彰化雙載機車撞轎車再撞公車　17歲女傷重不治

彰化雙載機車撞轎車再撞公車　17歲女傷重不治

關鍵字：

彰化陳修將棄保槍砲虐殺辣椒水

讀者迴響

熱門新聞

快訊／長榮空服員抱病上班返台猝逝　業者證實：啟動調查

被叫去送飲料！過世空服扛病體送完2段餐

影／獅姐在總統面前昏倒　賴清德秒蹲地變「賴醫師」診斷！

老闆哭了！2026連假沒補班「爽休16天暈倒」

要降溫了！　變天轉雨時間曝

快訊／加密貨幣交易網紅陳屍藍寶堅尼

她曝過世空服「有在健身衝浪」：應很健康的

台股週一暴跌？財經作家：買2檔ETF就從從容容

邱毅：趙少康把政治金童招牌給砸了　現在最樂的是賴清德跟綠媒

陳志強、曾智希被目擊騎機車出門

周一台股安全下莊？川普發文這樣說

「台版迪士尼」引起美方關切！豪門國際澄清

狂掉10℃！　首波大降溫要來了

人妻內診慘叫「痛」　尪認了：從沒放進去過

韓妹變乞丐超人！店員阻止結帳：快打折了

更多

最夯影音

更多
機長老公廣播突然告白　她全程錄下害羞反應XD

機長老公廣播突然告白　她全程錄下害羞反應XD
兒過馬路遭撞「腿斷了」！沒畫面卻遭指闖紅燈　高雄父淚求證據

兒過馬路遭撞「腿斷了」！沒畫面卻遭指闖紅燈　高雄父淚求證據

光復帥哥幫洗車＋洗安全帽　網讚又帥又暖：花蓮婁峻碩？

光復帥哥幫洗車＋洗安全帽　網讚又帥又暖：花蓮婁峻碩？

白沙屯媽祖衝進吊車大王豪宅　還爬樓梯上二樓驚喜賜福！

白沙屯媽祖衝進吊車大王豪宅　還爬樓梯上二樓驚喜賜福！

FTISLAND來台開唱「要像瘋子一樣嗨」　聽粉絲超大應援聲⋯滿意：謝謝❤️

FTISLAND來台開唱「要像瘋子一樣嗨」　聽粉絲超大應援聲⋯滿意：謝謝❤️

熱門快報

月圓國慶，好運連發！

月圓國慶，好運連發！

中秋團圓撞上國慶歡慶！這份雙倍的喜悅，當然要用雙倍的好運來回饋你！

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

連假假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

全聯超高CP值麵包開箱

全聯超高CP值麵包開箱

「文里補習班」開課啦！今天就來開箱，五款麵包，究竟會不會踩雷，讓我們繼續看下去

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面