生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

騎車別穿「這款鞋」！名醫示警「一摔腳恐殘」　國手車禍夢碎

醫師表示，機車族穿拖鞋很危險。（示意圖／報系資料照）

▲骨科名醫提醒，騎機車時最好別穿拖鞋。（示意圖／CTWANT資料照）

圖文／CTWANT

台灣機車族數量龐大，而天氣熱不少人騎車都穿拖鞋，對此，行健骨科診所院長朱家宏表示，穿拖鞋很危險，因為發生意外恐後有嚴重後果，曾有田徑國手穿夾腳拖騎車發生車禍，最後中斷運動生涯。

朱家宏在YouTube頻道「初日醫學 - 宋晏仁醫師 x Cofit」指出，腳部由皮膚、骨頭與肌腱構成的區域相當脆弱，是「皮包骨」的結構，保護力極低，若穿拖鞋騎車發生車禍，即使沒有骨折，足部會直接與地面摩擦，導致腳後跟或足背的軟組織撕裂，這類創傷不僅恢復期漫長，還留有永久性疼痛或變形。

而對於台灣人最愛穿「夾腳拖」，朱家宏點出2問題，首先，穩定性差，後腳跟與鞋底容易分離，走在濕滑或不平的地面上容易滑倒；其次，穿著不當會改變步態，為了避免鞋子脫落，人們會無意識地做出「勾」的動作，長期下來這樣的習慣會損害自然走路姿勢，對足踝健康不利。

朱家宏提到，曾在國際骨科學會聽到來自越南的醫師報告，描述多起因為穿拖鞋騎車所造成的「Honda Feet」事故，這些事故都是腳後跟軟組織被撕裂的案例，令他十分震驚。回台後他立即呼籲大眾，「千萬不要穿拖鞋騎摩托車！」

此外，台灣也曾發生類似悲劇，2014年全中運萬米金牌得主王子銘與友人雙載騎車時發生車禍，他在後座摔飛，當時只穿著夾腳拖，右腳與地面摩擦，造成大拇指、二拇指及中指斷裂，直接中斷了他的運動生涯，不過他並未放棄，後來以跑者身份重返馬拉松賽場。

