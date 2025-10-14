野兔闖農場啃藍莓！日本農民不驅趕反而「感謝牠們」

▲野兔。（示意圖／翻攝自Pixabay）

圖文／CTWANT

日本北海道一家農場近日拍攝到野生「蝦夷雪兔」（エゾユキウサギ）在藍莓園裡啃食果實、同時幫忙「清理」農園的影片，發布於社群平台 X（前身 Twitter）後吸引超過16萬個讚，引起廣大關注。據悉，這些雪兔不僅享用農園中不作銷售的藍莓，還意外地幫助減少害蟲繁殖，成為農場的天然幫手。

綜合日媒報導，該影片由北海道美瑛町經營「美瑛哈斯卡普農園」（びえいハスカップファーム）的農主上傳。貼文寫道，「今年北海道異常炎熱，黃蜂特別多，感謝牠們幫忙吃掉不收成的下層藍莓，替我們清理園區。」影片曝光後，網友紛紛留言「真是季節性打工兔」、「連藍莓都得到牠們的認證」。

報導指出，蝦夷雪兔是北海道特有的野兔，冬天全身雪白，夏季毛色轉為棕褐，以草本植物和果實為食，性情溫和。農主表示，10多年前初次見到牠們時，曾擔心年幼的藍莓樹被啃壞，但後來發現藍莓樹屬低矮灌木，靠近地面的果實容易沾泥或受損，原本就不列入採收範圍。

今年北海道出現罕見高溫，園區內黃蜂激增。熟果若掉落地面容易引來蜂群，但兔子啃食低枝果實後，不僅防止落果，也減少誘引源。農主因此戲稱牠們是「小小可愛員工」。他表示，園區一年四季都能見到數隻蝦夷雪兔，並非季節性出現，「白天牠們多在樹蔭下休息，但依舊活力充沛，常可見牠們在園中奔跑。」

農主也強調，希望這段影片能改變人們對野生動物的刻板印象。「野兔長期被視為害獸，但若能調整人類的態度與環境，也能成為共生的益獸。」目前農園並不開放參觀、販售果實或拍攝兔子，農主呼籲民眾透過社群媒體欣賞牠們的身影，「遠遠關注、就是最好的支持」。

