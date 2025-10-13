　
砸400萬醫美！29歲女擁「世界最大臀部」　搭機竟要買2張票

克朗有「世界上最大的臀部」。（圖／翻攝natashacrown_official1 IG）

▲克朗擁有「世界最大的臀部」。（圖／翻攝natashacrown_official1 IG）

圖文／CTWANT

不少女生勤健身，就是希望擁有蜜桃臀，而塞爾維亞女模特兒克朗（Natasha Crown）為了擁有「世界上最大的臀部」，已花超過10萬英鎊（約新台幣409萬元）進行醫美，但她也坦言，巨大的臀部對生活造成困擾，因為坐飛機時要佔兩個座位，走路也會撞到他人。

綜合外媒報導，29歲的克朗近日在節目《Hooked on the Look》中分享自己整形手術的經歷與外貌轉變，她已接受5次「巴西提臀手術」（BBL），據悉，手術會抽出腹部、腰部、腿部的脂肪注射到臀部，讓它更大更圓，但這類手術價格高昂且具危險性，一些女性甚至因此喪命。

克朗指出，她17歲時看到一位女生有大臀部，當下決定，自己有天也要這樣，目前她在臀部增加了45公斤的脂肪，她熱愛豐滿的曲線，一切都要大。克朗補充，她熱愛做整形手術，「我不會停下，直到臀圍超過約2.5公尺為止。」

除此之外，克朗還做了隆乳、肉毒桿菌等手術，她不擔心健康問題，但也坦言有些男人對她的外貌感到害怕，她外出時也會受注目，社群上很多惡意留言攻擊，但她不在意。

克朗承認，巨大的臀部也在日常生活中造成困擾，「我坐飛機時要佔2個座位，走在餐廳裡會撞到人，有時真的很麻煩。」

報導提到，身高185公分的克朗，自稱是「亞馬遜女人」，如今她從「一名運動型少女」變成了「曲線女神」，在社群媒體上，網友稱她為「世界上臀部最大的女人」。

