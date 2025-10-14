快訊／猝逝「長榮空姐」今告別式　胞姊轟座艙長虛偽：很多不認同

記者白珈陽／台中報導

長榮航空1名34歲孫姓空服員日前自米蘭返台感到身體不適，返國16天後，本月10日不幸離世，引發外界關注空服員工時與健康管理問題。孫女今天（14日）上午7時於台中市東海舉行簡單隆重的告別式，儀式前孫女的胞姊怒轟班機座艙長，聲稱對方從昨天起「已讀不回」，其發出的7點聲明非常虛偽，很多空服員都不會認同；記者詢問是否家屬會對長榮提告？胞姊則說不會提告。

▲孫女的胞姊怒轟班機座艙長，聲稱對方從昨天起「已讀不回」，其發出的7點聲明非常虛偽，很多空服員都不會認同。（圖／記者白珈陽攝）

孫女胞姊情緒難掩低落，聽聞長榮航空公司疑會在孫今天的告別式中，指派專員前來慰問、致意，胞姊沒好氣地說「喔那就來啊，你們最好練習好再來（意指面對家屬、面對媒體及大眾）」。胞姊還說，長榮公司現在比較不OK的地方，是竟然需要家屬主動與他們聯繫，而不是他們來聯繫。

媒體詢問，該名座艙長是否會來告別式？胞姊說，「他敢來嗎？他連訊息都不讀耶，從昨天開始發完聲明就不讀了！」，她說，對方講完那番話之後，就再也沒有回覆任何訊息，反而打了落落長的7點聲明，很虛偽，還在文末寫下法律追訴權，「他們公關不想教他好好寫文章，而且裡面漏洞百出，我相信很多作為空服員的都不會認同。」

胞姊強調，她不想網路霸凌座艙長，但她認為長榮公司制度上要檢討，職場文化很不健康。媒體再問，是否將會對長榮提告？胞姊表示不會提告。

孫女於10日離世，今天上午7時舉行告別式，儀式完將會立即火化，據了解，長榮航空公司疑有派專人到場慰問，不過記者到場查看，尚未發現有高層在現場，但有數名疑為孫女的同事在場陪同，目前相關人員正在處理孫女後事。

▲孫女今天舉行告別式。（圖／記者白珈陽攝）

