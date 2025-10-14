　
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

快訊／李威反悔不當污點證人！拒認精舍殺人喊：同情死者才叫她道歉

記者黃哲民／台北報導

藝人李威於北市精舍命案被控言語助勢、涉犯幫助強制、幫助傷害致死等罪嫌，他在偵辦期間轉為污點證人，檢方建請法院減輕或免除其刑，但台北地院今（14日）開庭，李威改採無罪答辯，主張事發時喊話被害人蔡女「勇敢道歉就沒事」等語，用意是基於同情，鼓勵蔡女趕快認錯了事、早點休息，他尊重檢方起訴，但他不認罪，相信法官會公正審判。

▲▼藝人李威於北市精舍命案被控涉犯幫助傷害致死等罪嫌，偵辦期間轉為污點證人，今（14日）到台北地院出庭，改稱不認罪。（圖／記者黃哲民攝）

▲藝人李威（中）於北市精舍命案被控涉犯幫助傷害致死等罪嫌，偵辦期間轉為污點證人，今（14日）到台北地院出庭，改稱不認罪。（圖／記者黃哲民攝）

蔡女家屬委任律師黃中麟批李威的翻供，是令人「無法接受的說法」，李威目睹多人連番對蔡女施暴，沒報警沒勸阻，反而以言語給共犯助力，已構成幫助犯，今庭訊不但說法有出入，也遲未跟蔡家道歉協商，黃喊話李威「若在賠償方面釋出善意，才能在犯後態度爭取空間」。

精舍命案今年（2025年）3月起訴時，原列為北院國民參審個案，後因預估密集開庭需50到60個工作天才能審結、素人國民法官吃不消，今年7月改回通常程序，由職業法官接手，李威今為審理程序轉軌後首度出庭。

李威供稱，和師兄師姐尊稱帶領宗教團體的王薀「老師」、「上師」，團體的「研討」機制有很多形式，其中之一是檢討犯錯的信徒，犯錯的人本來就會被要求道歉、懺悔，但他不常參加這類「研討」。

李威說，蔡女去年（2024年）7月23日在「研討」被虐死前，他不知蔡女先前有無受虐，當天「研討」時，他遠遠「被動旁觀」，沒附和叫罵，更沒傷害或幫助傷害蔡女的意圖與行為。

▲▼藝人李威於北市精舍命案被控涉犯幫助傷害致死等罪嫌，偵辦期間轉為污點證人，今（14日）到台北地院出庭，改稱不認罪。（圖／記者黃哲民攝）

▲藝人李威（前）於北市精舍命案被控涉犯幫助傷害致死等罪嫌，偵辦期間轉為污點證人，今（14日）到台北地院出庭，改稱不認罪。（圖／記者黃哲民攝）

李威供稱眾人要蔡女認錯、要發自內心懺悔，同案被告姜芃妤拉蔡女衣領踢後膝下跪倒地、吳慧珠扯蔡女衣領拖行、傳出碰撞聲，還有人叫喊倒地的蔡女「不要裝了」，但這些狀況不是同一個場景連續發生，「時間蠻錯亂的」，加上現場你一言我一語、他無法記住到底誰講了什麼。

李威自稱當時站位角度看不清楚王薀的動作，唯一確定王薀在24日凌晨0點多、「研討」快結束前，要蔡女「說對不起、我錯了，跟冤親債主道歉，事情就可以結束」。

李威聲稱覺得這場「研討」對蔡女不友善，聽王薀發話、當下覺得有轉機，就要蔡女「勇敢道歉就沒事」，鼓勵蔡女趕快結束研討回去休息，果然王薀講完約10幾分鐘就離開，他與妻子也隨即回家，後面的事情他都不清楚，完全不了解蔡女死因。

李威重申絕無傷害蔡女的意圖，事先甚至不知蔡女會被「研討」，他在偵辦期間如實還原真相、如實陳述，後續審理也會如實說明，「這是我應該做的」，他尊重檢方的起訴，相信法官會公正審判，他不認罪。

法官訊問李威是否改採無罪答辯，辯護律師代答指出，李威對蔡女的喊話是「基於同情，希望早點結束研討」，所以「把握契機」緩和場面、要蔡女勇敢道歉，並非對蔡女施加心理壓力，針對檢方起訴幫助強制、幫助傷害致死等罪嫌，全部否認。

法官諭知李威涉案部分擇期再開庭，李威搭乘律師的座車離開，全程不回應媒體發問。他的辯護律師表示內部討論後，會聯繫蔡女家屬致意，黃中麟表示，蔡女家屬完全無法接受李威今天庭訊說法，認為李威犯後無悔意。

本名李翊瑋的李威被控去年（2024年）7月23日深夜10點多，在宗教作家王薀帶領的宗教團體，以「研討」之名集體批鬥50多歲蔡姓女信徒時，與妻子簡瑀家加入在場另10名信徒吼罵，李威喊話虛弱倒地的蔡女「起來！為什麼不起來！要勇敢道歉！」

蔡女追隨王薀修佛20多年，以會計專業長期義務幫王薀與團體管帳，但因出包害王薀損失數百萬元，去年5月起，就遭王薀指示被稱為「讀書會師姐」的3名核心女信徒，不斷率信眾公審，要她每天做五體投地「大禮拜」400到500次懺悔。

蔡女拒絕剃度出家屈服，更企圖跳樓反抗被制止，飽受折磨、身心瀕臨崩潰，去年7月23日被眾人包圍「研討」，不停起身、下跪、跳躍、翻滾，外加遭推拉、踹踢與辱罵約3小時，隔天（24日）凌晨1點多昏迷，被信徒推回寢室，當天上午10點多被發現已斷氣。

信徒報案謊稱蔡女不明原因死亡，警方見蔡女遺體滿布瘀傷，報請檢方指揮偵辦，查出駭人內情，今年3月依傷害致死、強制等罪嫌起訴13人，王薀與核心女信徒幹子昀（「幹」做姓氏讀音同韓）、梁碧茵與游秀鈴至今在押，李威轉為污點證人，獲檢方建請法院減輕或免除其刑。

10/13 全台詐欺最新數據

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

交通事故1579人喪命「1縣市最多」　行人死亡不減反增

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

嘉義黑衣男喝爛醉！闖廟會遶境「持刀揮舞」　2警火速壓制

嘉義縣民雄鄉11日中午發生一起事件！一名男子因不明原因朝遶境隊伍持刀揮舞，嚇壞現場民眾，警方獲報趕抵現場，趕緊將人壓制在地逮捕，並依恐嚇罪嫌將人移送嘉義地檢署偵辦。

22隻浪犬霸佔鹿港兒童沙坑　公所誘捕竟遭「開籠放生」

獨／撿電鍋送拾荒嬤淪貪污犯　他含淚曝：後悔做好人

精舍命案13被告沒一人道歉！律師：家屬無法接受

即／精舍命案李威轉污點證人　職業法官接手首出庭

高中生騎YouBike擦撞路邊車　留字條苦等車主10天變警察找上門

王世堅質詢變動漫神曲MV　熱血爆表網：競選播這首

崔振赫為媽媽制定「罵人罰款清單」！　「用蠻力切魚」母氣笑...他：罰5萬XD

陳偉霆茫吻趙露思「當場想脫褲」　夫妻發酒瘋超脫序..醉後上床惹♥

12強奪冠電影開拍！王識賢飾演曾豪駒　吳奇隆演陳傑憲？盼找現役球員來演

