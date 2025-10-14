街口胡亦嘉開庭對女檢比中指　道歉曝原因！再喊比100次都不夠

記者黃翊婷／綜合報導

街口支付創辦人胡亦嘉被指控在2020年任內發行ETF基金，涉犯《證券交易法》背信等罪嫌。台北地院昨日（13日）開庭勘驗今年5月的開庭錄影畫面，胡亦嘉承認當時曾對女檢察官比中指，並對此道歉，但他強調是因為不滿檢方羅織罪名，一時情緒激動才會做出這樣的行為。

▲胡亦嘉目前仍受到境管限制。（圖／ETtoday資料照）

回顧案件經過，胡亦嘉被指控在2020年街口投信發行「期街口布蘭特正2」ETF基金時，涉嫌以鎖量方式獨厚極少數申購人，並掩飾關係人交易，違反公平配售原則，待ETF因量少價揚時出脫套利，藉此不法獲利共逾6000萬元。

台北地院今年7月開庭調查是否延長胡亦嘉限制出境、出海，以及檢方建請增加科技監控防逃措施有無必要，最終裁定自7月25日起，延長限制出境、出海8個月，全案可抗告。

此外，由於檢方提出聲請，要求勘驗胡亦嘉是否涉及當庭侮辱檢察官行使職務。台北地院昨日（13日）再度開庭，並勘驗今年5月開庭時的錄影畫面，只見當時一名女檢察官正在發言，胡亦嘉竟舉起右手朝對方比中指。

胡亦嘉強調，此舉並非針對檢察官個人，如果造成誤會，他願意道歉，但這是因為他在此案中受到不公與委屈，加上不滿檢方羅織罪名，一時情緒激動才會做出這樣的行為。

胡亦嘉還提到，檢方在搜索、起訴及限制出境的過程中，已經侵害到他的基本人權，甚至違反偵查不公開原則，透過媒體對他進行抹黑，他再比100次也不夠。