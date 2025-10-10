國道天降樹枝砸中賓士　車主、駕駛求償91萬僅獲國賠3.8萬

記者黃翊婷／台北報導

駕駛阿哲（化名）去年6月間開車行經國道3甲線台北2號隧道時，在隧道出口突然遭「天降樹枝」砸中公司所有的賓士車，前擋風玻璃當場破裂，因而決定提告請求國賠91萬餘元。不過，台北地院法官日前審理之後，僅判高公局北區養護工程分局應賠償3萬8401元。

▲阿哲開車經過台北2號隧道，突然被「天降樹枝」砸中。（圖／翻攝自Google地圖）

判決書中記載，阿哲去年6月間開車行經國道3甲線台北2號隧道，卻在即將駛出隧道出口時，突然被從上方掉落的樹枝砸中，導致車輛前擋風玻璃破裂、車身刮傷凹陷。由於當時阿哲駕駛的賓士車為公司所有，因此公司方面向高公局北區養護工程分局提告求償31萬7819元，阿哲本人則求償60萬元精神慰撫金。

高公局北區養護工程分局則辯稱，隧道上方植栽沒有坍倒或掉落枯枝，事發前2個月才完成巡查，確認隧道坡面沒有任何破裂，而且「樹木傾倒、植生枯損、雜草異常茂盛」的風險很低，此案無法證明掉落的樹枝來自高速公路管領範圍的植物。

不過，台北地院法官認為，從行車記錄器等影像證據看來，樹枝確實是從隧道上方掉落，該路段四周及上方都有高聳密布的樹木，事發地點與對向車道中間相隔大片草地，前方車輛也與阿哲保持相當的距離，所以樹枝不可能是從對向或前方車輛上掉落，因此認定掉落的樹枝應當是來自隧道上方、由高公局北區養護工程分局管理維護的植物。

法官表示，掉落的樹枝雖然不是主幹，但半徑達到數公分，十分粗壯，掉落瞬間便讓車輛前擋風玻璃破裂，應當是樹木枝幹腐朽所致，屬於非不可抗力的天然災害，高公局北區養護工程分局顯然有怠於維護管理的缺失。

關於求償的部分，法官指出，部分修車費用與事故無關，公司提出的證據無法證明車輛所受損害會造成交易價值減損，而阿哲以健康權受侵害為由提告求償，但他也沒有舉證證明，最終僅判高公局北區養護工程分局應賠償3萬8401元的維修費，全案仍可上訴。