「天刑星」衝擊！命理師警告「3生肖」：恐陷財務危機

天刑星在紫微斗數中，是一顆帶著「刀鋒之氣」的星曜。命理師姚本軍透露，該星象徵著決斷、對抗、權力的介入與法律邊界，當牽動到金錢的領域時，往往預示著財務上的糾紛、契約爭議，或因一時判斷失誤造成的損失，到了今年秋天，天刑星的氣息變得明顯，尤其對以下3個生肖的人影響最大。

生肖龍

天刑星在2025年秋天起對於生肖龍者，將直接面對金錢與自我價值間的試煉。受天刑星影響、龍者在財務相關的決策上容易出現「過度自信」或「急於行動」的傾向。若沒有清楚規劃，就可能因一時判斷錯誤陷入金錢誤區。例如投資過快、合夥條件不明、或在談判中逞強導致損失。然而，天刑星同時也讓龍者更具「危機感」，若能意識到問題並主動修正時，這顆星反而會為「整頓財務、重整秩序」的助力。

生肖猴

天刑星在2025年秋天起對生肖猴者更具戲劇性。這段時期容易因過度信任或一時輕忽而簽下不利條件的合約，也可能因他人拖欠、制度變動或政策限制，導致財務流動受阻。天刑星讓猴者不得不重新審視自己的財務架構，重新思考「什麼是真正的安全」。若能將焦點放在法律、稅務、契約細節的整理上，並願意求助專業人士，反而能化危為機，在結構重整中找到穩定的金流基礎。

生肖鼠

天刑星在2025年秋天起對生肖鼠者，金錢的影響並非直接出現在帳戶上，而是透過人際關係的牽動而來。這時期容易因朋友、同事、合作夥伴而涉及金錢問題，可能有人求助借貸、合夥創業，或共同投資計畫中出現爭議。天刑星會讓鼠者看清「誰是真正可信賴的朋友」。這是一場關於信任與邊界的考驗，提醒鼠者在金錢與情誼間保持清楚的界線。若能在這段時間建立「有原則的溫柔」，懂得拒絕與保護自己，天刑星反而會幫助鼠者在往後的合作中更成熟、更具判斷力。

