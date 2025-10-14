新婚妻出軌小王「互傳裸照」被抓　她一句話讓老公心死



▲律師人夫發現妻子出軌，還跟小王互傳裸照。（示意圖／Pexels）

圖文／CTWANT



律師阿豪跟法官助理小雯去年才結婚，但不到半年就打離婚官司訴訟，因為阿豪發現妻子跟另一名男子阿浩（皆化名）出軌，2人不僅夜宿還會互傳裸照，讓他提離婚並跟小雯求償100萬元。

判決書指出，阿豪跟小雯去年7月初結婚，但年底小雯跟阿浩發生不當親密行為，包括親吻、擁抱、過夜、外出遊玩及性行為等，這些行為超出一般異性間的界限，導致兩人婚姻難以維持，阿豪要求離婚。

阿豪表示，小雯在咖啡廳討論外遇事件，稱對方不知道她已婚，也未發生性行為，且已與其斷聯，而在另一起侵害配偶權案件中，小雯卻說阿浩知道她已婚，也有發生關係，且2人仍在交往。

小雯曾跟阿豪說，「我從來沒有愛過你，會結婚只是因為你對我太好。」這讓阿豪聽了心死請求離婚，結婚他買金飾、鑽戒、婚紗不手軟，蜜月還花22萬元買包送小雯，怎料小雯卻背叛他，他要求償財產與精神損害共100萬元。

小雯在法庭上承認有婚外情，並反控阿豪婚後對她有強烈的控制慾，限制她交友並強迫她做家務，表示婚姻問題早已存在，她否認男方提到的金錢花費應該要求賠償。

最終法院認定，小雯的婚外情確實是婚姻破裂的主要原因，對於阿豪提出的婚禮與蜜月支出，認為這些屬於婚姻中的正常花費，與離婚無直接損害關聯，因此不予賠償，考量雙方的職業身份和精神創傷，判小雯須支付20萬元精神慰撫金。

延伸閱讀

▸ 老公回娘家竟偷岳母錢！妻子左右為難 全場搖頭：報警讓他受教訓

▸ 身障男驗DNA發現女兒非親生！ 求償扶養費因「這理由」遭駁回

▸ 原始連結