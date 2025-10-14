　
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

薩滿拿「迷幻蘑菇」治療創傷　患者曝心聲：想再來一次

南非巫醫拿迷幻蘑菇治療患者。（示意圖／翻攝自維基百科）
▲南非巫醫拿迷幻蘑菇治療患者。（示意圖／翻攝自維基百科）

圖文／CTWANT

在南非當地，迷幻藥雖屬非法，但越來越多自稱薩滿或治療師的人，正於開普敦（Cape Town）周邊公開宣傳以這些藥物進行所謂「靈性療癒」。

根據《BBC》報導，這股無監管的地下治療潮流持續擴散；儘管法律明定，若以商業目的販售或使用迷幻藥，最高可面臨25年監禁與罰款。

53歲的攝影師道茲（Stuart Dods）是這類「薩滿療程」的參與者之一。他在開普敦郊外一間木屋中準備展開第二次迷幻體驗，目的是治療多年心理創傷。

道茲曾接受處方藥治療，但認為迷幻藥才讓他「重新活過來」。他說「媽媽的去世讓我整個崩潰，一年後伴侶又離開我，那時人生像被抽走地毯。」這場為期一天的儀式花費約2,000美元，包含住宿、指導與兩種藥物，分別是裸蓋菇素（psilocybin，魔菇）與搖頭丸（MDMA）。

帶領儀式的主持人哈蒂（Megan Hardy）自稱「藥草女人」（medicine woman）。她在開始前也服用少量藥物，稱能與受治者「進入相同頻率」。哈蒂解釋「薩滿的概念是，一腳踏在兩個世界之間。」明知違法，她仍認為這是「正義的公民不服從」。至於劑量掌握，她表示靠多年在自己身上實驗累積經驗。

道茲的療程被《BBC世界服務》（BBC World Service）全程拍攝。他躺在地板上，蓋著灰色毯子、戴眼罩，藥效發作後情緒明顯波動。哈蒂與助手佛格森（Kate Ferguson）一邊唱誦、一邊用鳥翼輕拍進行「薰香淨化」（smudging），燃燒藥草以驅除「負能量」。兩人皆無醫學訓練，但都服用少量藥物。當道茲被問是否再服用更多 MDMA 時，他僅回「我不知道」，最終仍服下。

事後，《BBC》問他在意識改變狀態下是否仍能同意，他答「這不是強迫，我有機會說要或不要。」然而，南非精神科醫學會（South African Society of Psychiatrists）召集人斯塔斯尼（Dr. Marcelle Stastny）警告「能給出同意必須與現實保持連結。服用迷幻藥後，人是醉的、嗨的，這種情境下同意是不存在的。」

近年，隨臨床研究顯示迷幻藥對憂鬱、焦慮與創傷後壓力症候群（PTSD）具潛在療效，全球對此治療的關注暴增。2022年一項涉及233人的研究發現，25毫克合成裸蓋菇素搭配心理支持可改善憂鬱症狀。不過，歐洲藥品管理局（European Medicines Agency）於2025年的回顧分析指出，目前臨床證據仍不足，並提醒迷幻藥會使心率與血壓升高，必須在受控環境施用。

在南非，這類「迷幻治療」市場正快速膨脹。斯塔斯尼警告「尤其在開普敦，這已成爆炸性成長。人們迷失、脫節，想找一顆能解決所有問題的藥丸，但那根本不存在。」

幾年前，另一位薩滿引導師希爾（Sonette Hill）在給病人服用伊波加鹼（Ibogaine）後，病人突然暴怒掐住她的喉嚨。這種源自非洲雨林的植物萃取物雖能治療成癮，卻屬高危迷幻藥。

2024年，一名牙醫吉瓦（Dr. Anwar Jeewa）在未登記診所替26歲男子馬提諾維奇（Milo Martinovic）施用伊波加鹼後導致其死亡，被判過失殺人罪。

儘管風險重重，網路仍充斥提供「療癒旅程」的廣告。斯塔斯尼說「有些人只是服過藥覺得被啟發，就自認能幫別人；更糟的是那些覺得自己比精神科醫師更神的人。」

回到開普敦的木屋，道茲的藥效逐漸退去。他說自己尚未痊癒，但覺得正「朝治癒的路上」前進「我能感覺到某些東西被打開，也許之後我還會再來一次。」

原始連結

