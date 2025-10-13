快訊／台南柳營嘉南大圳落水男　遺體今下午尋獲

▲消防人員13日下午在東山區木柵橋嘉南大圳下游發現落水的周姓男子遺體。（記者林東良翻攝）

記者林東良／台南報導

台南市柳營區12日晚間傳出落水意外，消防局接獲報案後連夜展開搜尋，於13日下午在下游東山區木柵橋嘉南大圳附近發現該名80歲周姓男子，經人員打撈上岸時已明顯死亡，後續交由警方報請檢察官相驗查處中。

消防局表示，台南市柳營區12日晚間傳出一起疑似落水事件，一名年約八旬的周姓男子疑因心情低落離家出走，家屬在嘉南大圳柳營第14號橋附近發現其電動車與鞋子，擔心落水，緊急報案請求協尋，消防局獲報後，連夜展開水域搜救行動。

消防人員於12日晚間8時18分抵達現場，隨即展開水域搜救及岸邊巡查。嘉南農田水利會也於晚上8時37分配合停水，以利救援。消防人員沿嘉南大圳北幹線、木柵橋與下寮橋等區域搜尋至深夜，但未發現失蹤者蹤跡，即於深夜10時許與家屬協調後暫停行動。

搜救人員於13日清晨再度出動消防人車前往搜尋，直至下午3時43分許在東山區木柵橋下嘉南大圳發現一具男性溺水者，經將溺水者打撈上岸，家屬指認該名溺水者為80歲周姓男子，已明顯死亡不送醫。後續由警方報請檢察官相驗查處中。

●《ETtoday新聞雲》提醒您，請給自己機會：

自殺防治諮詢安心專線：1925；生命線協談專線：1995