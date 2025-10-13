游淑慧稱對付新壽「能戰才能和」　蔣萬安：市府不會被外界綁架

▲蔣萬安在北市議會備詢。（圖／記者鄭佩玟攝）

記者鄭佩玟／台北報導

為讓輝達進駐北士科T17、T18，台北市長蔣萬安今（13日）說，請新壽提出合意解約條件的文已發出，副市長李四川則表示，輝達私下表示，若重訂契約有涵蓋補償新壽，原則上願概括承受。國民黨議員游淑慧主張「能戰才能和」，市府要有備案更要依約行事，才不會被新壽要脅，新壽在合約明定狀況下，堅持合併並和輝達簽MOU，痛批是「霸王硬上弓」，蔣萬安則回應，會依法行政，不被外界綁架。

游淑慧質詢時表示，今年3月新壽就曾來問，若未來與台新合併被消滅，包含南港經貿園區、南港轉運站、北士科T17、18等三塊地是否同意變更契約主體，而市府3月17日就回文針對三個個案給予不同答覆，當時輝達尚未宣布要進駐北士科，也不單單只針對T17、18來詢問。她說，市府態度早已確定與輝達無關，且合約規範若要變更主體，都需事先經過市府同意，否則市府有權來終止，這也是受「促參法」規範，合約上明確寫明，新壽不可以直接將地上權移轉，也不可以任意與其他公司合併，新壽卻明知故犯仍要與台新合併還和輝達簽MOU，痛批這是「霸王硬上弓」。

蔣萬安回應，3月已明確告知新壽一但有合併，沒有取得市府書面同意，市府有權終止契約，市府態度、立場堅定，雖然大家都有共同目標一切依法行政，市府不會被外界綁架。

民進黨籍議員劉耀仁追問，新壽說輝達說留在台灣是國家級戰略政策，若新壽董事會能無異議通過北市府所提40億元解約金，就相信新壽是講真心話。

劉耀仁認為，北市府發文新壽協商，不如直接約在北市府會面協商，不要文來文去、浪費時間，否則輝達耐心要到極限了，且議會不分黨派、立場一致，中央也力挺，若輝達沒留在北市，蔣萬安連任之路堪憂，究竟何時能和新壽達成合意解約協定。

蔣萬安答詢說，「我有信心」，希望盡快和新壽合意解約，所以今天正式發文，希望在10月24日、輝達正式行函北市府找其他土地之前，T17、18能有初步結果，盡全力讓輝達落腳北市，後續會啟動合意解約正式程序。