喊話吳東亮快來談！　李四川：解約補償金「輝達願概括承受」

▲台北市副市長李四川受訪。（圖／記者鄭佩玟攝）

記者鄭佩玟／台北報導

輝達海外總部想在北士科T17、T18基地落腳，但因為土地歸屬至今仍在卡關。台北市長蔣萬安今（13日）證實，已經發文給新壽，希望新壽提出具體合意解決的條件跟金額。至於新壽補償金額，台北市副市長李四川說，輝達私底下有表示，如果重訂契約有涵蓋補償新壽，「原則上他們願意概括承受」，所以李四川也喊話台新新光金控董事長吳東亮，希望盡快來協調，原則上會有好的成果。

新壽發函北市府希望北士科T17、T18基地能進入協調機制，蔣萬安今赴北市議會備詢前受訪時表示，目前已經發文給新壽，希望新壽可以提出具體合意解決條件跟金額。他也強調，一直有跟輝達保持聯繫。

李四川受訪時也證實，公文已經發了，原則上大概有三點，第一就是請新壽同意合意終止契約；第二就是若終止契約，新壽的條件是什麼；最後是回應新壽是不是能夠有協調機制，告訴新壽，提出方案後，如果市府不同意才會有爭議，有爭議才有協調，請新壽提出方案盡速協調。

至於未來對口是否為台新新光金控董事長吳東亮？李四川表示，新壽的代表人是誰？由他們提出來，只要能解決問題，北市府都接受。

李四川也指出，協調部分新壽都很有誠意，市府擔心公務人員有圖利問題，新壽擔心有背信問題，但現在沒有直接移轉違背契約所以大概沒有圖利問題，至於背信部分，新壽要考慮這塊地預期利潤多少，這是金額上的問題，由新壽詳細計算，方案送過來後就會協商，三方坐下來，若輝達也同意，這問題不大。

李四川透露，輝達私底下有表示，希望土地是新壽跟市府合意解約後，直接設定給輝達，由輝達直接對接市府，有關金額部分，「我們提出重訂契約，如果要涵蓋新壽類似補償這塊，原則上他們願意概括承受」。

李四川重申，契約裡本來就有爭議時雙方要先協議，協議不成才會進到協調，且協調也沒有強制性。李四川喊話吳東亮，地位這麼高，現在也是工商理事長，相信會盡快來協調，原則上會有好的成果。