政治 政治焦點 國會直播 專題報導

力挺郝龍斌！　游淑慧喊話：國民黨要領導力的將軍「不是大俠」

▲ 國民黨黨主席候選人郝龍斌 。（圖／記者黃克翔攝）

▲國民黨黨主席候選人郝龍斌 。（圖／記者黃克翔攝）

記者郭運興／台北報導

國民黨主席選舉進入倒數階段，將在18日進行投票。對此，國民黨台北市議員游淑慧今(13日)大讚郝龍斌，她表示，一路走來，自己體會到郝市長是一位有情有義、願意栽培後輩的長官，過去，郝龍斌把資源化為大家的養分，未來如果成為黨主席，相信一定能培養更多有戰力的青壯世代。她也喊話，「我們需要的是有領導力的將軍，而不是個人武力值的大俠」。

游淑慧發文表示，「市長，謝謝您讓我相信，我是聰明而且有能力的人」，這句話，是自己離開市長室時，對郝龍斌市長說的，因為終於發現，自己能做到的事，比想像中更多。

游淑慧表示，過去的自己，缺乏自信、畫地自限，只敢挑戰能力範圍內的工作。是郝龍斌市長相信她的潛力，給她空間，甚至給她犯錯學習的機會。

游淑慧提到，第一次市長大選，郝龍斌要她「棄行政、改法案」，全權負責政見與辯論準備，郝龍斌還說「我相信你可以，也覺得你該成長了」。

游淑慧說，那一刻晴天霹靂，因為連她自己都不覺得可以，郝龍斌憑什麼相信她可以？年輕的她，甚至焦慮到跑去算命，想問該不該辭職。

游淑慧說，但郝市長卻在選戰最關鍵時刻，把最重要的政策交給一個年輕幕僚，那是一份沉重的信任，更是一場磨練，從市長選舉到市府八年，自己歷練了行政、法案、幕僚等角色，參與了許多重大市政規劃。每一次建議被採納，都是成長的養分。

游淑慧直言，因此，一路走來，自己體會到郝市長是一位有情有義、願意栽培後輩的長官，不只她，像徐巧芯、鍾沛君、智強、詹為元都感受到相同的扶持。

游淑慧認為，過去，郝龍斌把資源和經驗化為大家的養分。未來，如果郝龍斌成為黨主席，相信一定能培養出更多有戰力的青壯世代。

游淑慧提到，自己曾看過一句話「大俠能仗劍走天涯，但無法像將軍那樣領軍護國」，大俠有武功，可以除暴安良，但將軍要帶領千軍萬馬，靠的不只是個人，而是組織、謀略與領導。

游淑慧強調，今天的國民黨，不能只依靠個人英雄，而需要一位能整合全黨、領導大家衝鋒陷陣的將軍，這也是為什麼越來越多現任民代與縣市首長公開挺郝，因為選舉對大家來說就是生死一戰，大家需要一位能讓人安心、能帶隊打贏的黨主席。

最後，游淑慧喊話，「國民黨需要的，不只是大俠，而是一位將軍，能領導全黨，帶我們贏得選戰的將軍」。

▼國民黨台北市議員游淑慧。（圖／記者李毓康攝）

▲▼台北市議員游淑慧。（圖／記者李毓康攝）

10/12 全台詐欺最新數據

