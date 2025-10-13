連續一個多月下雨！　西安人傻眼：遍地長出蘑菇

▲西安遍地長出蘑菇。（圖／翻攝極目新聞，下同）

記者陳冠宇／綜合報導

陝西西安近日遭遇一個多月的持續降雨，直到10月13日才短暫停歇。許多西安民眾漫步街頭時發現，路邊遍地長出蘑菇，連樹幹還長出木耳等菌類生物，有當地網友戲稱「雨再下頭上都要長蘑菇了」。

氣象數據顯示，陝西自9月以來出現3次連續陰雨過程，87站降水日數超過20天，全省平均降水量較常年同期偏多1.6倍，為1961年以來第二多，僅次於2021年。

極目新聞報導，西安在遭遇連日降雨之後，路邊的大樹幾乎每隔幾步都能看到長滿蘑菇，部分樹幹還長出了木耳等菌類生物。一名西安市民表示，她在世博園的長椅上也發現長出了各式各樣的小蘑菇，覺得十分新奇，孩子還摘了一些。

▲樹下長出蘑菇。

在西安讀大學的學生也表示，他所在的學校，樹下現在都長滿了蘑菇，有些樹只剩樹根了也長了好多菌類。不過，西安疾控日前發佈消息提醒，為了安全不採不買不食用這些野生蘑菇。

持續降雨也影響了當地古建築，西安大雁塔塔身被雨水打溼，部分區域出現受潮的情況而變黑。大慈恩寺景區工作人員表示，塔身的維護會有專門的文物保護部門負責。

此外，西安城牆已因降雨長出了青苔，一些小花還從青苔上萌芽。然而，並非所有區域的城牆都有青苔，長青苔最多的城牆為土製，而現代修繕後的城牆則未長出青苔。

在往年，西安的秋季很少有如此頻繁且連續的降雨。許多當地網友評論稱：「雨再下頭上都要長蘑菇了」、「現在西安人都是『潮』人」。

▲▼大雁塔（上圖）受潮發黑，西安城牆（下圖）則長出青苔。