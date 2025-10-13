　
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

鳥類集體異常行為！　學者示警：恐對人類造成連鎖災難

學者警告，若鳥類遷徙模式持續被打亂，恐引發人類社會連鎖危機。（示意圖，Pexels）

▲學者警告，若鳥類遷徙模式持續被打亂，恐引發人類社會連鎖危機。（示意圖／Pexels）

圖文／鏡週刊

美國各地的鳥類近來出現異常新行為，科學家警告，若鳥類行為持續被打亂，恐對人類社會及自然生態造成嚴重衝擊。

根據《每日郵報》報導，研究人員發現，越來越多鳥類已放棄原有的遷徙模式。由於氣候變遷導致牠們過冬棲地氣溫升高，鳥群不再按季節南飛。康乃爾大學鳥類學實驗室（Cornell Lab of Ornithology）訪問學者、遷徙生態學家法恩斯沃斯（Andrew Farnsworth）指出，這種變化可能造成多種鳥類滅絕，並劇烈改變自然平衡。

鳥類在自然界扮演關鍵角色，牠們可幫助控制害蟲、傳播種子並協助授粉。約有5%的糧食與藥用植物，都仰賴鳥類授粉。若鳥類因氣候異常而覓食困難，將導致糧食產量下降、生態系失衡。法恩斯沃斯表示，北極和北方森林地區氣溫上升，加上野火頻繁，正使鳥類的生存環境惡化。

美國奧杜邦學會（National Audubon Society）警告，未來50年內，北美約有389種鳥類將面臨滅絕威脅，佔所研究物種的2/3。研究指出，這些鳥類在2080年前可能失去超過一半的棲地。康乃爾鳥類學實驗室的調查顯示，自1970年以來，北美地區已減少約30億隻鳥。

鳥類大量消失，也將迅速影響熱帶作物的授粉，如香蕉、咖啡與可可，以及蘭花、蘆薈等藥用植物。這不僅威脅天然藥材來源，也可能導致農民面臨糧食生產不足、價格上漲與全球糧食短缺危機。

造成鳥類族群劇減的主因包括棲地喪失、氣候變遷、農藥濫用，以及人類活動帶來的都市開發與撞窗死亡事件。法恩斯沃斯向《NBC》指出：「鳥類在地球上的分布與氣候和天氣變化息息相關。」

全球暖化改變了四季時序，使許多鳥類提前或延後築巢、遷徙，導致牠們抵達繁殖地或覓食地時，食物尚未出現。牠們陷入飢餓、缺乏棲身地與難以繁殖困境，最終族群數量逐年遞減。

事實上，在美國，多種鳥類已受影響，包括黑喉藍鶯（Black-throated Blue Warbler）、紅腹濱鷸（Red Knot）與斯溫森畫眉（Swainson’s Thrush）。奧杜邦研究團隊發現，黑喉藍鶯因氣候驅動的遷徙錯位，導致牠們在由北美飛往加勒比海途中缺乏食物，數量急遽下降。紅腹濱鷸從北極遷徙至南美途中在美國停歇，族群規模已減少約75%。

研究指出，北極升溫干擾繁殖地，海平面上升則縮小牠們的覓食區域。至於斯溫森畫眉，則在從加拿大及阿拉斯加遷徙至中南美過冬的過程中，因野火與森林升溫導致棲地喪失，牠們在加州、奧勒岡、華盛頓、紐約、緬因與科羅拉多的繁殖及中途停棲地都遭到破壞。

法恩斯沃斯表示：「有些鳥類仍能追隨氣候變遷，但更多的物種做不到。」奧杜邦學會研究團隊也指出，部分人為餵鳥行為反而使問題惡化，讓鳥類不願遷徙，甚至吸引掠食者，進一步威脅牠們的生存。


※本文版權所有，非經授權，不得轉載。

鏡週刊生態

