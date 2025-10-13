　
北韓飢荒獵食瀕危物種常態化　「任何比刺蝟大的都被抓」

北韓民眾由於糧食不足，所以就連老虎等瀕臨滅絕的物種都成為食物的來源。（示意圖／pixabay）

▲北韓民眾由於糧食不足，所以就連老虎等瀕臨滅絕的物種都成為食物的來源。（示意圖／pixabay）

圖文／CTWANT

一項最新研究揭露，飢餓的北韓人為了生存，被迫獵捕並食用包括老虎與獾在內的野生動物；這些行為不僅反映嚴重糧食危機，也讓瀕危物種面臨滅絕威脅。

根據《每日郵報》（Daily Mail Online）報導，這份由英國與挪威學者共同完成的研究指出，在金正恩（Kim Jong Un）政權默許下，黑市商人與國家官員相互勾結，形成一條涉及非法野生動物貿易的地下供應鏈。被獵捕的物種包括瀕危的西伯利亞虎（Siberian tiger）、遠東豹（Amur leopard）、熊、鹿及稱為長尾斑羚（long-tailed goral）的山羊科動物。研究人員發現，這些動物的肉、骨、毛皮與內臟被製成食物、傳統藥材及黑市商品。

倫敦大學學院（University College London）研究員艾爾夫斯鮑威爾（Joshua Elves-Powell）表示，在北韓，任何比刺蝟大的哺乳動物都可能成為獵捕目標，「即使是受高度保護的物種，也會被交易，甚至被走私至中國」。由於北韓封閉體制使實地研究幾乎不可能，團隊訪問42名脫北者，從其敘述中重建北韓野生動物利用的全貌。

這種狩獵文化可追溯至1990年代蘇聯解體後，當時北韓經濟崩潰、糧食配給瓦解，造成一場奪走近百萬人性命的飢荒。許多人為了活下去，深入山林獵捕熊、水獺、鹿與野雞，甚至連瀕危的西伯利亞虎都成為食物與藥材來源。雖然北韓之後逐漸走出飢荒，但以野生動物為生的習慣至今仍持續。

研究指出，如今北韓境內不僅存在地方性的野味市場，還形成跨國走私網絡；許多獵人與商人將野生動物產品秘密運往中國，以高價出售。艾爾夫斯鮑威爾表示，這條供應鏈已延伸至東北亞，導致剛在中國境內重新引入的西伯利亞虎再度面臨獵殺危機。

專家警告，這種跨境非法交易不僅危及動物族群復育，也破壞多年保育成果。研究報告寫道：「我們的調查顯示，進入北韓的虎群正面臨被獵殺的風險，這對整個東北亞生態系統帶來嚴重威脅。」

由於北韓並非《瀕危野生動植物種國際貿易公約》（CITES）締約國，國際社會無法監控其野生動物貿易。這一法律漏洞讓北韓成為非法野生動物製品的「黑洞市場」。

研究人員表示，當地還存在所謂「國營野生動物農場」，名義上用於保育，實際卻飼養熊、鹿與水獺等供屠宰販售。

據報導，這些動物部位被製成珍貴藥材，如熊膽、鹿茸、虎骨粉，被認為具有壯陽與強身功效，成為北韓精英階層的奢侈品。艾爾夫斯鮑威爾指出：「北韓的野生動物開發不僅出於飢餓與貧困，還伴隨階級利益與貿易牟利，這種模式正加速物種滅絕。」

該研究刊登於《生物保育》（Biological Conservation），報告最後警告，北韓對野生動物資源的不可持續開發，正導致關鍵物種消失與自然環境退化「若這種趨勢持續，北韓山林生態可能在未來幾十年內徹底崩潰」。

