民生消費

台韓明星同款快跟上！「花」現 NB 週慶必收鞋款　展演輕盈穿搭攻略　怎麼穿都一搭即配！

▲▼ nb 。（圖／nb）

▲ 近期 New Balance 話題不斷，大勢鞋款幾乎成了社群上的時尚符號。（圖／New Balance提供，下同）

消費中心／綜合報導

週慶熱潮來襲，NB 爆款鞋履成為入手焦點

週慶一開跑，潮流戰場瞬間升溫！本季幾雙大勢鞋款悄悄攻佔時尚人士的穿搭版面，從明星私服到街拍開箱，熱度甚至延燒出台灣！不論是想趁週慶收幾雙入秋必備鞋﹑還是想入手明星同款，這波錯過機會不再。以下精選三雙本季焦點鞋款，不論是能一秒切換浪漫風格的 204L、或以秋冬柔霧配色輕盈感十足的 471，還是復古機能混搭的 2010。NB 這次集齊了多樣的風格靈感，讓你不論走進派對、街頭或辦公室，都能「花」現時尚輕盈感穿搭，走出自信風格，上腳瞬間拉滿氛圍與氣場，一搭即配。

必收鞋款1：輕奢與氣場兼具的 NB 204L

▲▼ nb 。（圖／nb）

今年「薄底鞋」熱潮席捲街頭與時尚伸展台，成為穿搭潮人們的必收配件，在話題榜上最熱門的莫過於 NB 全新薄底型號 204L，承襲 70 年代經典跑鞋的修長鞋型、輕巧設計，加上金屬風格點綴，優雅又亮眼。倘若想在秋天穿搭中，增添一點少女的仙氣感，那可以選擇再配上一條雪紡紗鞋帶，隨時讓你「花」現穿搭輕盈感！

204L 的精緻魅力連韓星「國民女神」IU和「人間洋娃娃」張員瑛都無法抗拒，光靠一雙鞋就搭出不同的風格樣貌，輕盈優雅、風格百搭的優點更在不少韓國歐膩的私服中頻頻入鏡！這股薄底鞋穿搭熱潮也吹到了台灣。無論是舉手投足都流露著精品氣質的名模隋棠、抑或是以時尚精緻著稱的邵雨薇也都被這股 204L 風潮燒到！修長輪廓、低飽和配色與細緻材質，讓穿搭風格既能融入職場造型，也能成為週末約會的焦點。穿上它，就像替生活加上一抹溫柔濾鏡，走到哪裡，都能「花現」你的專屬節奏。

▲2025 話題討論度榜上有名的 NB 204L，其時髦薄底造型和雪紡紗鞋帶亮點，完美詮釋穿搭輕盈感，怎麼穿都一搭即配

必收鞋款2：甜美清新代表 NB 471

優雅之餘若想在穿搭中增添一點清新感，在今年夏天就曾創造不少話題的NB 471 絕對是另一個選擇！秋季新色以奶茶棕、牛奶白、抹茶綠等柔和色系登場，光是色調就讓人聯想到秋日午後的柔霧感氛圍。輕巧薄底設計與俐落線條，上腳瞬間拉長腿部比例，不論是搭配簡單褲裝、或日常休閒服，都能展現自在又俏皮的靈魂。連近期時尚話題頻頻的邵雨薇，以 471 搭配足球風上衣與短裙，散發俐落又甜美的氣息。

兩雙鞋一柔一亮，無論是想和邵雨薇一樣演繹輕盈活力，還是想和隋棠一樣散發耀眼魅力，兩雙鞋款都能各司其職，襯托、陪伴你的日常與重要時刻。不想被單一風格限制？趁這波週年慶手刀將兩雙都收入囊中，否則只能眼睜睜看著別人穿出你嚮往的模樣。

▲▼ nb 。（圖／nb）

▲近期時尚曝光度持續高升的邵雨薇，也以 NB 471 搭配足球風上衣、短裙造型散發俐落又甜美的氣息。

必收鞋款3：率性潮感代表NB 2010

▲▼ nb 。（圖／nb）

「孔太太」、「柯太太」們快來看！這雙從「韓國男神」孔劉到「國民男友」柯震東都接連上腳的NB 2010，也是另一雙在週慶檔期不能錯過的選項。這雙從歐巴到 IU 都上腳的復古跑鞋風 2010 有甚麼令人著迷的自在魅力？2010 以經典美製9系列為靈感，將麂皮與網布拼接出復古層次感，腳感軟Q回彈卻支撐力十足，完美詮釋「看似隨性、其實超有品味」的潮流態度，絕對是在各式場合不出差錯的選擇。無論是通勤、街拍或週末出遊，2010 都能以「撐場又舒適」的明星同款展現質感氣勢，將鞋款的俐落線條與復古層次完美融入日常造型。

週慶最強入手時機！三雙爆紅鞋款不能錯過 怎麼穿都一搭即配！

▲▼ nb 。（圖／nb）

▲連韓國女神IU都爭相上腳！NB 爆紅鞋款席捲話題版面，熱度持續延燒。

這個週慶，NB 掀起的「鞋履話題風暴」持續延燒，從時裝周伸展台到日常潮流街拍，三雙焦點鞋款都是百搭造型標配。從輕奢、甜酷到率性，為秋冬造型開出最時髦的解答。

想找一雙能撐起整身造型的鞋？204L 絕對是你展現「精緻優雅」風格的最佳選擇，舉手投足都散發浪漫魅力，若再配上雪紡紗鞋帶的仙氣更是完美加分；若穿搭風格想追求隨性自在，471 的柔霧感配色與俐落薄底，讓步伐與心情都更輕快；而追求細節與態度的潮人，也絕對會愛上 2010 的麂皮拼接與穩定支撐的腳感，不僅撐起整體比例，也讓全身造型更有態度！

▲▼ nb 。（圖／nb）

▲三雙焦點鞋款 204L、471、2010 幾乎成為造型公式。

即日起至 New Balance 門市購買指定204L 鞋款一雙送 NB 訂製鞋帶一組。 
* 活動贈品數量有限，送完為止。
* 詳細販售規則依實體據點現場公告為準，請配合據點服務人員的引導與說明。

這個秋天，跟著 New Balance「花現輕盈，一搭即配」，替日常加上一點不平凡的風景 ▶ 線上瀏覽各式鞋款

10/09 全台詐欺最新數據

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

全聯、家樂福上百商品「買1送1」

限5天！全家衛生紙買1送2、雞蛋第二件6折

超商雙十優惠！霜淇淋買1送1、咖啡買20送20

統一「翻轉布丁」來了！7-11公布售價18元

哀鳳換機超有感！啦啦隊女神＋科技達人一致推「超值方案」

蔡依林9點半入睡掀熱議！網友討論度最高的居然是「她」

東森廣場北車週年慶　滿千送百再抽iPhone最高回饋

3大速食店會員日優惠一次看

拿坡里「炸雞買4送4」慶雙十連假

7-11「統一翻轉布丁」本尊曝光10/13開賣

國慶限定「披薩優惠」一次看

全台速食店雙十國慶優惠懶人包

限今天！全家咖啡「買6送6」

三商炸雞3大國慶優惠明天開跑

關鍵字：

New BalanceNB 204LNB 471NB 2010薄底鞋潮鞋周慶隋棠柯震東

