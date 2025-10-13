男登羊頭山墜谷！警消繩索下切慈恩橋營救　骨盆骨折送醫

▲警消透過基地台定位資訊於台8線慈恩橋下方處發現傷者。（圖／花蓮消防局提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

花蓮縣消防局11日晚間19時53分接獲報案，指稱一名登山民眾於秀林鄉羊頭山登山口附近失聯。報案人表示，與同行男性友人自當日上午6時30分入山登羊頭山，於18時許在約1.3K處分開後，遲未等到男子下山，撥打119求助。

消防局獲報後立即成立應變指揮群組，調派新秀分隊人車趕赴現場，並聯繫太魯閣國家公園管理處及新城分局合歡派出所共同協助搜救。經通訊業者協助提供最後基地台定位資訊後，搜救人員於22時08分在台8線慈恩橋下方處發現傷者。

經確認，傷者為59歲胡姓男子，意識清楚但疑似骨盆骨折並伴有頭部外傷。搜救人員於夜間艱困環境下利用繩索下切接近，協同太管處人員合力以SKED擔架將傷者固定包紮後，於12日0時49分順利將傷者拉至路面，並立即由新秀92救護車送往花蓮慈濟醫院，並提前通報醫院啟動重大創傷小組接手治療。

救援任務共出動消防人員5名、太管處巡山員2名、消防車輛2輛。整起救援歷時約6小時，過程歷經山區夜間低溫、陡坡地形及黑暗環境，搜救人員全力搶救，展現消防團隊之專業與韌性。

花蓮縣消防局提醒民眾，近期山區氣候變化大，入山活動務必結伴同行、規劃行程、攜帶必要通訊與照明設備，並隨時注意地形安全。如遇緊急狀況，請立即撥打119報案，以利即時掌握資訊救援。

