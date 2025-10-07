揪車聚看日出！無照猴開車撞死人　16歲少年缺席「竟是趕路墜谷」

▲蘇男無照駕車，撞死17歲的楊姓少年。（圖／記者林東良翻攝）

記者林東良、莊智勝／台南報導

台南市左鎮區二寮觀日平台附近、南162線4日傳出一起死亡車禍，17歲的楊姓少年騎著機車，遭另名無照的蘇姓男子駕駛馬自達3撞斃。警方初步調查，死者楊姓少年與肇事的蘇男認識，一行人當天相約上山看日出，沒想到卻發生死亡事故；警方進一步追查還發現，這起死亡車禍發生前3小時，龍崎區還有一名16歲無照少年墜谷，而他的目的地也是要參加聚會看日出，沒想到半路竟先發生意外。

警方調查，這起車聚是透過LINE群相約，共1部汽車、6部機車上山，前往二寮觀日平台看日出，不料在下山途中，駕駛馬自達3的蘇男因過彎時車速過快失控，猛力撞上騎在前方的楊姓少年，隨後連人帶車墜落邊坡，目前肇事的蘇男仍在醫院治療，而遭撞的楊男則是重傷不治。

警方進一步追查發現，這起車禍發生前3小時，龍崎區也傳出一名16歲無照機車少年墜谷意外，該名少年也是車聚一員，當時應邀上山看日出，因此騎機車趕路，疑似車速過快，加上天色昏暗視線不佳，才會摔車噴飛、跌落70米深谷。

警消獲報後立即通知吊車到場將該名少年救起，後續送往成大醫院治療，幸意識清楚，無生命危險。目前警方已與少年家屬聯繫，全案正進一步偵辦中。