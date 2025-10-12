國5湧車潮「時速僅23公里」　高公局公布下午10處易塞路段

▲10時11分於國1北向201.5公里處發生4輛小客車追撞事故。（圖／高公局提供）
記者周湘芸／台北報導
今天為國慶日連假收假日，截至中午12時，國5宜蘭-頭城北向路段湧現車潮，時速僅23公里，其餘路段大致順暢。高速公路局預判，下午重點壅塞路段為國1北向西螺-埔鹽系統、南屯-后里等10處。
高公局表示，截至上午11時，國道全線交通量為24.8百萬車公里，預估今天交通量為112百萬車公里，上午國道壅塞路段主要為國5北向宜蘭至坪林，其餘路段行車大致順暢。
高公局指出，今天上午8時25分於國3南向220.4公里處發生1輛小客車自撞事故；10時11分於國1北向201.5公里處發生4輛小客車追撞事故；10時31分於國1北向209.8公里處發生2輛小客車追撞事故，均導致車輛回堵影響整體車流順暢。
高公局預判，今天下午重點壅塞路段為國1北向西螺-埔鹽系統、南屯-后里、苗栗-湖口；國3北向竹山-中興、草屯-霧峰、大山-香山、關西-大溪；國5北向宜蘭-坪林；國4西向潭子系統-豐勢；國6西向舊正-霧峰系統；國10西向仁武-左營端等路段。
▲8時25分於國3南向220.4公里處發生1輛小客車自撞事故。（圖／高公局提供）
