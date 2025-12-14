快訊／越晚越冷！6縣市「低溫特報」跌破10度

▲中央氣象署發布低溫特報。（圖／記者李毓康攝）

生活中心／綜合報導

中央氣象署今（14日）下午4時18分針對6縣市發布低溫特報，大陸冷氣團及輻射冷卻影響，各地氣溫明顯偏低，有10度以下氣溫發生的機率；今晚至明（15日）上午局部地區有10度以下氣溫（黃色燈號）發生的機率，請注意。

低溫特報

影響時間：14日晚上至15日上午

＊黃色燈號(寒冷)：新北市、基隆市、桃園市、新竹縣、苗栗縣、宜蘭縣

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲氣象署低溫特報地圖。（圖／氣象署提供）

根據氣象署預報，今日大陸冷氣團及輻射冷卻影響，中部以北及東半部天氣偏冷，南部早晚亦偏冷；北部、東半部白天高溫僅17到20度，中南部高溫約23至25度，入夜後溫度更低，中部以北及宜蘭低溫約12至14度，南部及花東低溫約15至17度，空曠地區、內陸及花東縱谷可能會再低2到3度，尤其北部、宜蘭近山區有10度以下低溫發生的機率。

另外，水氣減少轉乾冷，各地大多為晴到多雲，僅花東地區及恆春半島有零星短暫雨。

氣象署下午4時22分也針對14縣市發布陸上強風特報，東北風明顯偏強，今日下午至明日晚上桃園市、新竹市、新竹縣、苗栗縣、台中市、彰化縣、雲林縣、嘉義縣、台南市、屏東縣、台東縣（含蘭嶼、綠島）、澎湖縣、金門縣、連江縣局部地區有平均風6級以上或陣風8級以上發生的機率（黃色燈號）。

強風特報(黃色)

影響時間：14日下午至15日晚上

＊黃色燈號：桃園市、新竹市、新竹縣、苗栗縣、台中市、彰化縣、雲林縣、嘉義縣、台南市、屏東縣、台東縣、澎湖縣、金門縣、連江縣

資料來源：氣象署