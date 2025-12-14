最美區間車變「常駐花灑」！EMU900車廂狂滴水畫面曝　台鐵道歉了

▲有「最美區間車」之稱的台鐵EMU900型電聯車。（圖／台鐵）

記者閔文昱／綜合報導

台鐵「最美區間車」EMU900再爆車廂狀況！有民眾近日搭乘2275次區間車，從板橋前往中壢途中，赫然發現車廂天花板冷氣迴風口不斷漏水，水滴密集落下，乘客苦笑形容宛如「常駐花灑」，在天氣轉冷之際被水噴到直呼「真是幸運的一趟旅程」。

從民眾拍下的畫面可見，車廂上方空調回風口周邊佈滿水珠，部分區域甚至持續滲水，列車行經途中雖有工作人員上車拖地處理，但漏水情形仍持續一段時間。不少乘客表示，人潮擁擠又得閃躲漏水，搭車體驗大打折扣，更有人直言，「這是新車，怎麼會這樣？」

對此，台鐵說明，經查為車內蒸發器排水孔因灰塵堵塞，導致排水不順，冷凝水才會從迴風口滲出，目前已由車輛管理單位全面檢視並加強清理車廂空調排水系統，並向受影響旅客致歉。冷氣維修人員也指出，類似狀況多半與排水管未定期清潔有關，通常可透過高壓水柱疏通改善。

除了漏水問題，台鐵車廂安全近期也引發關注。另有乘客搭車時，在絨布座椅側邊發現一根大頭針，所幸及時察覺未釀成傷害。由於針頭體積小、不易發現，若不慎坐下恐造成危險，相關畫面曝光後也讓不少民眾心生恐慌。

台鐵表示，列車於到站折返及行駛一定里程後，均會進行清潔與檢查，若涉及蓄意破壞或公共危險行為，將嚴正看待並配合調查。台鐵也呼籲乘客共同維護乘車安全與環境品質，避免類似狀況一再發生。