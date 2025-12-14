　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

最美區間車變「常駐花灑」！EMU900車廂狂滴水畫面曝　台鐵道歉了

▲有「最美區間車」之稱的台鐵EMU900型電聯車。（圖／台鐵）

▲有「最美區間車」之稱的台鐵EMU900型電聯車。（圖／台鐵）

記者閔文昱／綜合報導

台鐵「最美區間車」EMU900再爆車廂狀況！有民眾近日搭乘2275次區間車，從板橋前往中壢途中，赫然發現車廂天花板冷氣迴風口不斷漏水，水滴密集落下，乘客苦笑形容宛如「常駐花灑」，在天氣轉冷之際被水噴到直呼「真是幸運的一趟旅程」。

從民眾拍下的畫面可見，車廂上方空調回風口周邊佈滿水珠，部分區域甚至持續滲水，列車行經途中雖有工作人員上車拖地處理，但漏水情形仍持續一段時間。不少乘客表示，人潮擁擠又得閃躲漏水，搭車體驗大打折扣，更有人直言，「這是新車，怎麼會這樣？」

[廣告]請繼續往下閱讀...
在 Threads 查看

對此，台鐵說明，經查為車內蒸發器排水孔因灰塵堵塞，導致排水不順，冷凝水才會從迴風口滲出，目前已由車輛管理單位全面檢視並加強清理車廂空調排水系統，並向受影響旅客致歉。冷氣維修人員也指出，類似狀況多半與排水管未定期清潔有關，通常可透過高壓水柱疏通改善。

除了漏水問題，台鐵車廂安全近期也引發關注。另有乘客搭車時，在絨布座椅側邊發現一根大頭針，所幸及時察覺未釀成傷害。由於針頭體積小、不易發現，若不慎坐下恐造成危險，相關畫面曝光後也讓不少民眾心生恐慌。

台鐵表示，列車於到站折返及行駛一定里程後，均會進行清潔與檢查，若涉及蓄意破壞或公共危險行為，將嚴正看待並配合調查。台鐵也呼籲乘客共同維護乘車安全與環境品質，避免類似狀況一再發生。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

12/12 全台詐欺最新數據

更多新聞
477 2 5396 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
最美區間車變「常駐花灑」！狂滴水畫面曝　台鐵道歉了
台股周一難逃一劫？美股AI股雪崩　專家示警「震撼教育來了」
天黑再降溫！台北急凍達標冷氣團　6縣市「低溫警報」恐10℃↓
謝霆鋒18歲長子被巧遇！　帥氣外貌曝光
快訊／羅志祥隔9年「合體舊愛」太狂！　掀起全場高潮

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

天黑再降溫！台北急凍達標冷氣團　6縣市「低溫警報」恐10℃↓

最美區間車變「常駐花灑」！EMU900車廂狂滴水畫面曝　台鐵道歉了

鮭魚便當「魚片僅拇指大」！他開吃20分鐘傻了：白飯不夠

文昌宮點燈「排隊人龍超長」　網曝：半夜2點已經650號

稱霸7年級生青春！藤井莉娜未婚生二寶「41歲近況曝光了」　

明晨探10度以下「白天回暖」　周三降雨機率增

獨／正妹醫揭驚悚案例！小資女省錢打電波　慘成「鬼血爪臉」　

她靠「這1物」3分鐘搶到金唱片門票！工程師認證：可阻擋雜訊

買0056、00878！他曝「一季領6位數股利」：一天可花1萬

12月中旬「最旺四大生肖」　貴人加持、運勢全面升溫

假戲真做！少女時代Tiffany認熱戀卞耀漢　爆明年秋天結婚…公司曝婚禮進度

金正恩「蹲下擁抱」斷腿士兵！　親迎赴俄作戰部隊歸國

廖大乙被罵神棍不忍了！親自登門對質　酸民見本尊尷尬了

黃豪平模仿青峰「台下大喊退票XD」　張棋惠合體李炳輝唱《流浪到淡水》

陳漢典.Lulu曝婚禮進度「5566」XD　誇她「火辣新娘」私下都叫：梓寶？

許光漢嚴肅闢謠「與張軒睿鬧翻」　曾合作趙震雄：當時滿和樂融融

大讚韓國瑜有智慧不再背鍋！　黃國昌籲賴清德：和在野主席對話才有效

賴佩霞淚揭女婿「換心手術失敗」 視訊看他離開..不捨：很喜歡他！

歐陽娣娣

買新吊床橘貓躍躍欲試　由下仰望視角超萌XD

天黑再降溫！台北急凍達標冷氣團　6縣市「低溫警報」恐10℃↓

最美區間車變「常駐花灑」！EMU900車廂狂滴水畫面曝　台鐵道歉了

鮭魚便當「魚片僅拇指大」！他開吃20分鐘傻了：白飯不夠

文昌宮點燈「排隊人龍超長」　網曝：半夜2點已經650號

稱霸7年級生青春！藤井莉娜未婚生二寶「41歲近況曝光了」　

明晨探10度以下「白天回暖」　周三降雨機率增

獨／正妹醫揭驚悚案例！小資女省錢打電波　慘成「鬼血爪臉」　

她靠「這1物」3分鐘搶到金唱片門票！工程師認證：可阻擋雜訊

買0056、00878！他曝「一季領6位數股利」：一天可花1萬

12月中旬「最旺四大生肖」　貴人加持、運勢全面升溫

賴清德出席丹娜絲風災感恩會　黃偉哲向240個救災團隊深深一鞠躬

台股周一難逃一劫？美股AI股雪崩　專家示警「震撼教育來了」

天黑再降溫！台北急凍達標冷氣團　6縣市「低溫警報」恐10℃↓

最美區間車變「常駐花灑」！EMU900車廂狂滴水畫面曝　台鐵道歉了

羅志祥驚喜「合體舊愛」太狂！　「性感黑bra看光」狂扭辣爆了

江啟臣宣布「參選台中市長」！將爭取黨內提名：不讓大家失望

小孩汽座「最安全位置」醫解答了！不是駕駛座後方

穿山甲遭盜獵2周沒吃喝太虛弱　照核磁共振「唯一保命辦法」　

裝修公司標下炸藥採購被控「賴友友」　福麥3聲明反擊

快訊／澤倫斯基談判前夕表態：烏克蘭已放棄加入北約

遭爆「張軒睿眼紅」婚禮無視　許光漢闢謠：為了流量太誇張

生活熱門新聞

台灣有Costco要搬家了！CEO證實2026遷址計畫　可能是這一間

共艦喊「中國台灣飛機」！無線電突傳1句...網全嗨翻

2026馬年！　3生肖大翻身

搭機遇乘客「行動電源爆炸」　機艙失火冒煙

冷氣團來了「急凍3天」　體感溫度最低探6度

日本5天「友人只吃吉野家、松屋」！他回台氣炸

女主播重摔玉鐲斷3截！命理師：別丟掉

全台凍番薯！　最冷時間曝

鮭魚便當「魚片拇指大」！他開吃20分鐘傻了：白飯不夠

廟會辣妹迷你裙熱舞　一轉身「整排露出內褲」！網吵翻

「體育股長拍肩安慰她」被告性騷擾　律師：能免則免

快訊／越晚越冷！6縣市「低溫特報」跌破10度

學生「私訊炸雞店老闆」道歉文曝　網傻：沒誠意

養車更貴了！交部調查「開車全年花8.4萬」　北部車主最苦

更多熱門

相關新聞

明年1月起郵局不代售火車票　台鐵：APP、超商購票方便　

明年1月起郵局不代售火車票　台鐵：APP、超商購票方便　

中華郵政全台郵局明年1月起停止代售台鐵車票服務，台鐵公司表示，使用「台鐵e訂通」、四大超商購取票更便利，其中超商可以24小時購票和取票，服務不中斷。

台鐵元旦車票賣出「4.6萬張」　熱門時段仍有空位

台鐵元旦車票賣出「4.6萬張」　熱門時段仍有空位

男爆走摔腳踏車！辱罵推擠站務員畫面曝

男爆走摔腳踏車！辱罵推擠站務員畫面曝

台鐵PP自強號老車召回檢修　3列次5／15起改區間快替駛

台鐵PP自強號老車召回檢修　3列次5／15起改區間快替駛

春節機場接送「司機狂擦綠油精」　客嚇壞接手！結局超荒唐

春節機場接送「司機狂擦綠油精」　客嚇壞接手！結局超荒唐

關鍵字：

標籤:台鐵冷氣漏水EMU900乘客安全車廂維修

讀者迴響

熱門新聞

台灣有Costco要搬家了！CEO證實2026遷址計畫　可能是這一間

他瘋越式洗頭！2週後癢到爆　「通通都黴菌」醫一看傻了

屋主開價1100萬　「斡旋850萬」他懊惱了

共艦喊「中國台灣飛機」！無線電突傳1句...網全嗨翻

坣娜最後1年失明失語！　薛智偉「消瘦露面」告白：她永遠在我心裡

直擊／羅志祥怒了　直接中斷演出

俄羅斯人妻劈2台男　綠帽夫看對話崩潰

2026馬年！　3生肖大翻身

宋智孝驚吐：談了8年戀愛！　時間重疊錄製《RM》成員全不知情

一早起床喉嚨好痛！　醫教「1招自測」是不是感冒了

馬偕醫院收500杯飲料　是大咖天團買單！

正妹蹲迪士尼路邊啃雞腿！一看「竟是大咖女星」

騎車變騎人！人夫和女車友互傳裸照　相揪摩鐵飆床技

師兄爆迷昏師弟性侵　中台禪寺挺被害人

寺內迷姦師弟8次還拍片！變態師兄遭重判

更多

最夯影音

更多
假戲真做！少女時代Tiffany認熱戀卞耀漢　爆明年秋天結婚…公司曝婚禮進度

假戲真做！少女時代Tiffany認熱戀卞耀漢　爆明年秋天結婚…公司曝婚禮進度
金正恩「蹲下擁抱」斷腿士兵！　親迎赴俄作戰部隊歸國

金正恩「蹲下擁抱」斷腿士兵！　親迎赴俄作戰部隊歸國

廖大乙被罵神棍不忍了！親自登門對質　酸民見本尊尷尬了

廖大乙被罵神棍不忍了！親自登門對質　酸民見本尊尷尬了

黃豪平模仿青峰「台下大喊退票XD」　張棋惠合體李炳輝唱《流浪到淡水》

黃豪平模仿青峰「台下大喊退票XD」　張棋惠合體李炳輝唱《流浪到淡水》

陳漢典.Lulu曝婚禮進度「5566」XD　誇她「火辣新娘」私下都叫：梓寶？

陳漢典.Lulu曝婚禮進度「5566」XD　誇她「火辣新娘」私下都叫：梓寶？

熱門快報

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

全民搶寶 年末大禮 只有這波

全民搶寶 年末大禮 只有這波

陪你過聖誕！別猶豫直接 ALL IN，晚了只能唱Sorry Sorry

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

Threads推薦全聯甜品開箱

Threads推薦全聯甜品開箱

「文里補習班」開課啦！今天一起開箱Threads熱門全聯甜點，一起找到最適合你的那道！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面