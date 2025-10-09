衛福部業務考評出爐　台東縣衛生局榮獲三項全國殊榮

▲台東縣衛生局榮登全國評比前段班。（圖／記者楊晨東翻攝）

記者楊晨東／台東報導

台東縣衛生局再傳捷報！在衛生福利部公布的「113年度地方衛生機關業務考評」中，台東縣衛生局表現亮眼，於第4組脫穎而出，榮獲「綜合獎第二名」、「衛生教育優等獎」及「照護業務第三名」等多項殊榮，展現縣府團隊在公共衛生推動、健康促進與偏鄉照護上的卓越成果。

衛生局長孫國平今（9）日於縣府擴大主管會報暨縣務會議上，特別將這份榮耀獻給縣府團隊，感謝饒慶鈴縣長的長期支持，並與縣府同仁共同分享這份榮耀。他表示，這不僅是對衛生局與各鄉鎮衛生所同仁長年付出的肯定，更是台東在醫療與健康服務領域持續進步的見證。

衛福部每年針對地方衛生機關辦理公共衛生業務考評，評核項目涵蓋醫療照護、疾病防治、健康教育與長照推動等與民眾生活密切相關的指標。台東縣衛生局此次能於全國眾多縣市中脫穎而出，關鍵在於全方位的執行力與深耕地方的努力。

在「綜合獎」評比中，台東縣衛生局以醫療保健、疾病管理、心理衛生、藥品安全與長照等面向的卓越表現，獲得全國第四組第二名的佳績；「衛生教育業務考評」則以多元創新的宣導策略，透過社區活動、數位媒體與學校合作，有效提升縣民健康識能，榮獲優等獎肯定；「照護業務考評」部分，衛生局致力縮短城鄉醫療落差、強化偏鄉醫療資源布建，最終以第三名的成績再添佳績。

饒慶鈴縣長對衛生局的表現給予高度肯定。她表示，台東地處偏遠，醫療資源相對有限，但衛生局與所屬人員始終秉持服務熱忱與專業精神，無論是推動健康教育、提升防疫能量，或是強化長照與偏鄉醫療服務，皆展現出積極創新與高效執行的能力。這份榮耀不僅屬於衛生局，更是全體「衛生人」默默耕耘的成果。

孫國平局長最後強調，未來衛生局將持續秉持「健康台東、幸福宜居」的施政理念，深化社區公共衛生網絡，提升醫療與照護服務品質，讓每位縣民都能享有更健康、更安心的生活環境。