生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

遊日本注意！他曝遇陌生人突轉帳1萬日圓　警方揭恐怖下場

▲手機,電池,續航力,iPhone,。（圖／pexels）

▲日本一名網友在路上突然收到陌生人轉帳，恐因此步入陷阱。（圖／pexels）

記者張靖榕／綜合報導

日本網路近日熱議一名網友的離奇遭遇，該網友走在路上竟無預警收到陌生人透過電子支付App轉入1萬日圓（約新台幣2000元）；然而，這筆突如其來的「好意」可能暗藏陷阱，後果相當可怕，日本警方提醒民眾務必警惕，也可以透過事前預防來防止相關情形發生。

事件發生關鍵在日本普及率最高的第三方支付平台「PayPay」上，該款App可支付範圍幾乎遍及日本各大便利商店、藥妝店與餐飲小吃，深受當地民眾與赴日旅客喜愛。近日，一名使用者在社群平台X發文指出，自己在街頭突然遇到一名陌生人轉帳1萬日圓，他覺得很奇怪，但還是先向對方道謝才詢問原因，而對方態度輕鬆地表示，「別太在意，就像在公園餵鴿子一樣。」

對此，在日網紅「魚漿夫婦」特地引用愛知縣警察官方網站的公告指出，這類看似善意的舉動實為「強押借貸」陷阱。犯罪者會利用PayPay自動收款功能，在未經當事人同意的情況下將款項匯入，再藉此主張對方「已借款」，進一步要求償還高額利息或施壓還款。

愛知縣警方警告，若收到類似轉帳，不應心存僥倖或一笑置之，而應立即聯繫銀行或支付平台查證資金來源，以釐清是否為誤傳，或已捲入詐騙案。此外，建議使用者關閉自動收款功能，改為「僅接受經確認的匯款」，可大幅降低受害風險。

10/10 全台詐欺最新數據

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

關鍵字：

日本第三方支付高利貸

