天兵台客遊日錯過班機！打電話要駐日代表處「幫忙喬」

▲日本沖繩那霸機場。（圖／達志影像）



記者楊庭蒝／綜合報導

日本沖繩因距離近、機票便宜，加上獨特的海島風情，成為許多台灣人出國旅遊的首選。不過，隨著旅遊人潮大爆發，各種「天兵」狀況也層出不窮。台北駐日經濟文化代表處那霸分處今（12日）在臉書緊急發文，透露近期有國人因誤信手機APP通知，導致錯過報到時間無法登機，竟還打電話要求辦事處「幫忙喬」，讓外館無奈表示：「本處無法提出特別要求。」

那霸辦事處在貼文中分享了一起真實案例，近期接獲國人緊急求助電話，表示在沖繩那霸機場準備搭機返台時，因為手機APP跳出提示「需於起飛前40分鐘抵達登機口」，旅客便以為時間充裕，沒有先去航空公司櫃檯辦理報到手續。

結果，當該名旅客抵達安檢口時，才被告知「必須先完成櫃檯報到」，但當時距離飛機起飛僅剩50分鐘。當旅客急忙衝回櫃檯時，已經超過航空公司規定的「起飛前1小時關櫃」時限，地勤人員依照規定拒絕受理。沒想到該名旅客竟致電辦事處，要求外館人員「致電航空公司提供特別協助」。

對此，那霸辦事處嚴正說明，多數航空公司都會在起飛前至少1小時關閉櫃檯，一旦逾時就無法受理，「旅客若錯過報到時間，只能改訂其他航班或重新購買機票，本處不便要求航空公司特例受理。」

除了搭飛機遲到，搭郵輪也發生過類似慘況。辦事處指出，曾有搭乘郵輪到那霸旅遊的旅客，因為隔天早上「睡過頭」，錯過了規定的下船入境手續辦理時間，急忙打電話求助。但經外館詢問入國管理局後，對方表示入境審查人員在規定時間結束後就已撤離，「無法再返回為旅客辦理入境手續」，該名旅客只能眼睜睜看著別人下船玩，自己被困在船上。

那霸辦事處最後也呼籲赴日旅遊的國人，務必遵守各項時間規定，並預留充足時間辦理報到、安檢與入境手續。同時提醒，日本比台灣快1小時，包括租車還車、飯店入住退房、餐廳訂位等時間都要特別注意，「本處不便替未依規定時間辦理手續的旅客，向航空公司或各主管機關提出特別要求。」