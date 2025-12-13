「電梯樓層按錯」怎麼取消？新光三越解答　網驚訝：沒想到是真的

▲若按錯樓層，畫「X」可以取消。（圖／網友「許錡ADAM」授權引用）

記者曾筠淇／綜合報導

日前有網友在Threads上發文，邀請大家分享沒人知道的冷知識，結果新光三越的小編馬上參賽，分享電梯按錯樓層的取消方式，並提醒大家「已經多名脆友實測證實」，但請大家不要玩電梯。串文底下，也吸引不少網友留言熱議。

新光三越的小編在Threads上發文分享冷知識，新光三越部分電梯如果按錯電梯樓層，可以在按鈕上面畫個「X」，這樣就會取消了，「這次不是胡說八道」。小編也提醒，「已經多名脆友實測證實，打X真的可以取消，請大家不要來我家玩電梯，避免獲得太多成就感，謝謝」。

串文底下就有不少網友留言表示，「這個我知道，前天去台中新光示範給小孩看，在小孩眼中我超強」、「以為你很認真的胡說八道，沒想到是真的」、「真假！太酷了吧」、「哇，還真的」、「新光三越會不會突然湧入一堆想按錯電梯的人潮」、「真的畫X就會消失，前陣子女兒帶我去信義A11試過了」、「自從小時候看過電梯小姐用，之後就有學起來了」。

還有網友回應，「我現在才知道，我以為是按二下」、「畫X其實本質上也是兩下」、「就是按兩下，電梯根本不知道你在畫叉叉，只知道你按了一下又按了一下」。結果小編就回，「其實這個做法也行」。

本站曾報導「逛新光三越『電梯按錯』 他手畫X取消沒人信！影片吸萬人朝聖」，當時記者曾詢問新光三越高雄左營店，總機小姐回應，電梯確實可以透過「畫X」的方式取消樓層按鈕，不過目前沒辦法「點兩下」來取消。記者進一步詢問電梯品牌、是否所有分店的電梯都能「畫X取消」，對方則表示，此涉及商業機密，不便透露。