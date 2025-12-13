逢甲學生「路過抽成」被炎上　Cheap：真的是商業鬼才

記者黃翊婷／綜合報導

台中逢甲大學行銷系學生日前舉辦活動，卻向樓下炸雞店老闆提出「八二分帳」合作，理由是活動人潮會經過店面，被拒絕竟還發文罵老闆「沒打狂犬疫苗」，結果反遭網友抨擊。對此，百萬網紅Cheap直言，這招路過抽成，說白了就是想暗槓折扣而已，「如果是為了幫老闆行銷，那真的是商業鬼才，受小弟一拜。」

▲炸雞店老闆拒絕學生的「路過抽成」提議，竟遭學生OP文指責。（圖／翻攝自炸雞店老闆IG）

回顧事件經過，台中逢甲大學行銷系一名女學生在Threads發文抱怨，某炸雞店老闆態度差、沒打狂犬疫苗，結果老闆本人也發文回擊，雙方隔空交火。接著，主辦團隊也加入說明，表示是行銷系學生日前舉辦活動，當天人流會經過樓下的炸雞店，所以希望能合作創造雙贏，才會去和老闆談分潤，希望可以八二分帳，但被老闆拒絕。

網友看完整起事件的來龍去脈，大多不認同學生的說法，最後主辦團隊被罵到刪文，並發出新的道歉聲明，向老闆道歉，也表明會請該組員撤下個人不當與偏激的貼文。逢甲大學也表示，後續會持續強化學生在社會參與之素養。

百萬網紅Cheap也在臉書分享自己對於這件事情的看法，他表示，百貨公司提供場地、冷氣、人流、廁所、水電才抽18至25％，學生什麼都沒做卻要求抽20％，簡直比收保護費還扯，甚至還聲稱有獲得「教授同意」，讓他很好奇到底是哪位教授竟然會同意「路過抽兩成」。

Cheap認為，這件事情原本應該有更好的解決方法，例如學生可以向老闆訂購炸雞，當作派對餐點，然後再去和老闆洽談是否可以打折，或者讓學生可以憑派對手環折扣10元、送甜不辣等等都好，但學生想出這招路過抽成，說白了就是想暗槓折扣而已，最後爽到的其實是學長姐，期末吃吃喝喝就花掉了，「如果是為了幫老闆行銷，那真的是商業鬼才，受小弟一拜。」