生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

逢甲學生「路過抽成」被炎上　Cheap：真的是商業鬼才

記者黃翊婷／綜合報導

台中逢甲大學行銷系學生日前舉辦活動，卻向樓下炸雞店老闆提出「八二分帳」合作，理由是活動人潮會經過店面，被拒絕竟還發文罵老闆「沒打狂犬疫苗」，結果反遭網友抨擊。對此，百萬網紅Cheap直言，這招路過抽成，說白了就是想暗槓折扣而已，「如果是為了幫老闆行銷，那真的是商業鬼才，受小弟一拜。」

▲學生po文希望能當面向老闆道歉。（圖／翻攝自炸雞店老闆IG）

▲炸雞店老闆拒絕學生的「路過抽成」提議，竟遭學生OP文指責。（圖／翻攝自炸雞店老闆IG）

回顧事件經過，台中逢甲大學行銷系一名女學生在Threads發文抱怨，某炸雞店老闆態度差、沒打狂犬疫苗，結果老闆本人也發文回擊，雙方隔空交火。接著，主辦團隊也加入說明，表示是行銷系學生日前舉辦活動，當天人流會經過樓下的炸雞店，所以希望能合作創造雙贏，才會去和老闆談分潤，希望可以八二分帳，但被老闆拒絕。

網友看完整起事件的來龍去脈，大多不認同學生的說法，最後主辦團隊被罵到刪文，並發出新的道歉聲明，向老闆道歉，也表明會請該組員撤下個人不當與偏激的貼文。逢甲大學也表示，後續會持續強化學生在社會參與之素養。

百萬網紅Cheap也在臉書分享自己對於這件事情的看法，他表示，百貨公司提供場地、冷氣、人流、廁所、水電才抽18至25％，學生什麼都沒做卻要求抽20％，簡直比收保護費還扯，甚至還聲稱有獲得「教授同意」，讓他很好奇到底是哪位教授竟然會同意「路過抽兩成」。

Cheap認為，這件事情原本應該有更好的解決方法，例如學生可以向老闆訂購炸雞，當作派對餐點，然後再去和老闆洽談是否可以打折，或者讓學生可以憑派對手環折扣10元、送甜不辣等等都好，但學生想出這招路過抽成，說白了就是想暗槓折扣而已，最後爽到的其實是學長姐，期末吃吃喝喝就花掉了，「如果是為了幫老闆行銷，那真的是商業鬼才，受小弟一拜。」

#商業鬼才 逢甲行銷系的學生在二樓酒吧舉辦派對，參加派對的人會經過一樓的炸雞店，他們認為這些人有可能會買炸雞，所以去跟老闆說：我們要82分帳，抽20% 老闆覺得不合理（只是路過就要抽成？），拒絕合作，然後一名女學生在Threads上公審...

Cheap 發佈於 2025年12月12日 星期五
12/10 全台詐欺最新數據

497 1 9940 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

幕後／助理費除罪化爆眾怒！國民黨急拆彈　3解套方向浮現
「40年來只休春節」老闆累了　兒不接手歇業
快訊／少時Tiffany認愛了！爆明年秋天結婚
E級DJ藍星蕾被「拍打襲胸」羞問：你們有比牠厲害嗎　粉絲想退

「電梯樓層按錯」怎麼取消？新光三越解答　網驚訝：沒想到是真的

今年首波冷氣團遲到　氣象署：平均抵達時間有延後趨勢

逢甲學生「路過抽成」被炎上　Cheap：真的是商業鬼才

嫌女友美食街點486元奢侈！　傳LINE討錢被譏：鹽酥雞後檸檬魚男

快訊／08:19花蓮縣近海3.6地震　最大震度2級

鄭明典：冷高壓已偏強　2原因台灣不算極端寒冷

朱學恒合照爆乳闆娘「兩手放背後」　網友酸：手變乖巧了

中研院今選3名院長候選人送總統圈選　陳建仁、朱敬一有望入列

刺青美女自曝「16歲被持刀性侵」學霸變+9妹！　IG曝光

虐狗茶聚加盟主曾獲「模範飼主」　市府還贈金飯碗表揚

辛龍神隱5年露面！鬍子變好白　唱自創曲「全是對劉真的思念」

日本青森外海6.7地震！　「第一波海嘯」已抵達

被剪車嚇一跳！美食外送員超不爽　掉頭逆撞小黃司機這下慘了

「停砍退休公務員年金」立院三讀！　回溯自113年起適用

總統、51綠委便當會結論曝　支持政院「不副署」、「不執行」爭議法案

胡瓜宣布不續約《大集合》！　遭疑襲胸籃籃：這事翻篇了

高雄警抓車手殉職！騎車撞違停貨車身亡　同仁哀痛不捨

錢沒有不見！下載「iPASS MONEY」APP手機號碼登入　開通2功能爽領1500(更)

甜心議員控前夫施暴哭崩　誠泰少東法院反嗆很會演「可拿奧運冠軍」　當庭勘驗影片內容曝光

寵物蟒突暴走！他溜蛇遭勒脖「倒地濺血」　路人全嚇壞

辛龍神隱5年露面！鬍子變好白　唱自創曲「全是對劉真的思念」

辛龍神隱5年露面！鬍子變好白　唱自創曲「全是對劉真的思念」
日本青森外海6.7地震！　「第一波海嘯」已抵達

日本青森外海6.7地震！　「第一波海嘯」已抵達

被剪車嚇一跳！美食外送員超不爽　掉頭逆撞小黃司機這下慘了

被剪車嚇一跳！美食外送員超不爽　掉頭逆撞小黃司機這下慘了

「停砍退休公務員年金」立院三讀！　回溯自113年起適用

「停砍退休公務員年金」立院三讀！　回溯自113年起適用

總統、51綠委便當會結論曝　支持政院「不副署」、「不執行」爭議法案

總統、51綠委便當會結論曝　支持政院「不副署」、「不執行」爭議法案

