「八田米」登上日本山口超市！　台南好米飄香友誼市

▲台南出品「八田米」正式上架日本山口縣丸久集團旗下超市，象徵台日農業友誼深化，台南市長黃偉哲親自出席。（記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

為紀念八田與一技師對台南農業的貢獻，市府團隊偕同六甲區農會及在地農友合作開發的優質好米「八田米」，正式登上日本山口縣丸久集團旗下兩大連鎖超市品牌「Aruk」、「Marukyu」的貨架。5公斤包裝的「八田米」一上架即成為亮點，象徵著台南與日本友誼市山口縣的農業交流再添新篇章。

市長黃偉哲表示，感謝山口縣各界長期對台南的支援，也特別感謝丸久集團田中康男社長「慧眼識好米」，引進出產自台南六甲的八田米上架販售。黃偉哲市長說，田中社長不僅長年協助推廣台南鳳梨、芒果、文旦製品，今年丹娜絲颱風重創農業後，更在旗下超市設定募款箱號召捐款，善意令人感佩。這次引進「八田米」，除了讓日本消費者品嘗台南風味，也可望紓緩日本近期米糧供應緊張的狀況，展現跨越時代的台日情誼。

黃偉哲指出，八田與一技師當年興建烏山頭水庫與嘉南大圳，恩澤至今惠及台南人民。「八田米」便是為紀念其貢獻所誕生，採用台南16號品種稻米，種植於六甲區黏質良田，並以烏山頭水庫乾淨無污染水源灌溉。經篩選食味品質、適應性與抗病性三大指標後，米粒香氣獨特、口感近似日本國產米，品質深獲評價很好。

丸久集團總部位於山口縣防府市，是當地主要連鎖超市之一，旗下品牌 Aruk 與 Marukyu 年營業額達950億日圓。黃偉哲曾於2023年東京食品展上與田中康男社長簽署合作備忘錄，去年更親赴丸久集團成立70週年典禮。值得一提的是，丸久集團在「八田米」正式上架前，還特別於防府天滿宮舉辦奉納儀式，祈願台日友好、合作長存。