LINE公布「5大盜帳號手法」超猖獗　用戶這動作犯大忌！

▲示意圖，與本文無關。（圖／記者劉維榛攝）

記者周亭瑋／綜合報導

通訊軟體LINE官方昨日公布，五大常見的詐騙手法，表示雖然手法不斷推陳出新，但其核心套路依然是透過對話或偽冒的釣魚網頁，誘騙用戶填寫資料，而至關重要的是「LINE簡訊認證碼」，一旦交出這個認證碼，用戶的帳號就會立刻被盜。LINE也強調，認證碼只有在用戶「移動帳號」時才需要輸入。

近期五大最常見的盜取LINE帳號手法

第一名「免費抽遊戲幣」：歹徒常以《蛋仔派對》的蛋幣或《傳說對決》的貝殼幣等熱門遊戲獎勵為幌子，誘使用戶加入未認證的官方帳號，並透過話術要求用戶提供電話號碼和 LINE 簡訊認證碼，以獲取領取獎勵的資格。

第二名「填寫超商寄送資料」：此手法在市面流傳已久，詐騙者在Facebook等社群平台上散布免費物品贈送資訊，聲稱可用 7-11 賣貨便或全家好賣+寄送並負擔運費，隨後引導用戶進入假的超商網頁，要求填寫電話號碼及LINE簡訊認證碼，務必小心確認網址真實性。

第三名「徵家庭代工」：詐騙者透過TikTok或Facebook打工社團等管道，以打工機會為誘餌，要求用戶提供電話號碼和 LINE 簡訊認證碼來登記資格。官方提醒，網路上的打工機會務必確認真實性，以免帳號被盜，人財兩失。

第四名「假的徵才廣告」：詐騙網頁通常設置有QR Code，用戶掃碼後會被導引至假網頁填寫LINE帳號資訊，包括簡訊認證碼。LINE 再次提醒，真正的企業徵才絕不會要求填寫LINE簡訊認證碼，務必透過企業官方管道確認。

第五名「高價收購LINE認證碼」：有些不法之徒會直接以金錢利誘，要求用戶將LINE簡訊認證碼賣給他們。官方警告，一旦用戶貪圖小利，帳號便會立即被盜。

▲LINE公布5大常見盜帳號手法。（圖／AI製圖）

LINE提醒，為應對此類詐騙，官方已在簡訊認證碼中加入「慎防詐騙」的提醒字樣。若對收到的任何訊息有疑問，應先透過官方管道查證，或直接打電話向親友本人確認，切勿輕信來路不明的訊息或連結。