高市早苗首相之路生變？　矢板明夫：現在投票當選的可能性仍最大

實習記者石嘉豪／台北報導

日本公明黨昨（10日）突發聲明退出與自民黨長達26年合作的執政聯盟，消息除了震撼日本政壇，也使高市早苗能否成為第一位女首相出現變數。對此，媒體人矢板明夫分析，其他在野黨之間的政策南轅北轍，有各種矛盾，整合在一起的可能性不大，現在投票，高市以最大黨黨魁的身分當選首相的可能性仍然最大。

矢板明夫表示，日本的政局發生了巨變，與自民黨聯合執政了26年的公明黨，昨日突然宣布要和自民黨終止合作關係，原本10月15日即將在國會獲承認，成為日本歷史上第一位女性首相的高市早苗，也因此發生了變數。

矢板明夫指出，自民黨、公明黨兩黨黨主席昨日會談後，公明黨代表齊藤鐵夫表示，「關於自公聯合政權，我們決定先行歸零，為過去的關係劃下句點。」，也就是正式表明「退出聯合政權」。

矢板明夫進一步指出，公明黨退出聯合政權之前，曾經向自民黨提出了3個要求，第一，要求首相不參拜靖國神社；第二，不能排斥和歧視外國人；第三，加強對企業政治獻金的規範。

關於這3個要求，矢板明夫說，高市早苗承諾了前兩項，只是對第三項回答「今後再討論」，不料，公明黨反應強烈，並立刻宣布退出聯合執政，但企業的政治獻金是自民黨地方組織的主要收入來源，剛剛當選總裁的高市如果輕易答應這件事情，就會馬上受到黨內的強烈反彈。

矢板明夫說明，公明黨已經和自民黨合作了26年，一直默認企業政治獻金，現在突然在這件事上發難，讓人覺得非常唐突，背後真正的理由，或許是一貫親中的公明黨，不能接受帶有強烈反中色彩的高市出任首相這件事。

此外，矢板明夫還直指，有記者觀察到，在高市當選自民黨總裁之後，中國駐日大使吳江浩專程拜訪了公明黨代表齊藤鐵夫，而在雙方面談之後，公明黨對自民黨的態度就突然變得強硬起來了。

矢板明夫強調，目前眾議院過半門檻為233席，自民黨196席，公明黨24席，兩黨加在一起也沒有過半，在野黨數量眾多，如果公明黨的24席和在野黨合作，加在一起234席剛好過半，但在野黨之間的政策南轅北轍，有各種矛盾，整合在一起的可能性不大，現在投票，高市以最大黨黨魁的身分當選首相的可能性仍然最大。