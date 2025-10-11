　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

高市早苗首相之路生變？　矢板明夫：現在投票當選的可能性仍最大

▲媒體人矢板明夫。（資料照／《豈有此呂》）

▲媒體人矢板明夫。（資料照／《豈有此呂》）

實習記者石嘉豪／台北報導

日本公明黨昨（10日）突發聲明退出與自民黨長達26年合作的執政聯盟，消息除了震撼日本政壇，也使高市早苗能否成為第一位女首相出現變數。對此，媒體人矢板明夫分析，其他在野黨之間的政策南轅北轍，有各種矛盾，整合在一起的可能性不大，現在投票，高市以最大黨黨魁的身分當選首相的可能性仍然最大。

矢板明夫表示，日本的政局發生了巨變，與自民黨聯合執政了26年的公明黨，昨日突然宣布要和自民黨終止合作關係，原本10月15日即將在國會獲承認，成為日本歷史上第一位女性首相的高市早苗，也因此發生了變數。

矢板明夫指出，自民黨、公明黨兩黨黨主席昨日會談後，公明黨代表齊藤鐵夫表示，「關於自公聯合政權，我們決定先行歸零，為過去的關係劃下句點。」，也就是正式表明「退出聯合政權」。

矢板明夫進一步指出，公明黨退出聯合政權之前，曾經向自民黨提出了3個要求，第一，要求首相不參拜靖國神社；第二，不能排斥和歧視外國人；第三，加強對企業政治獻金的規範。

關於這3個要求，矢板明夫說，高市早苗承諾了前兩項，只是對第三項回答「今後再討論」，不料，公明黨反應強烈，並立刻宣布退出聯合執政，但企業的政治獻金是自民黨地方組織的主要收入來源，剛剛當選總裁的高市如果輕易答應這件事情，就會馬上受到黨內的強烈反彈。

矢板明夫說明，公明黨已經和自民黨合作了26年，一直默認企業政治獻金，現在突然在這件事上發難，讓人覺得非常唐突，背後真正的理由，或許是一貫親中的公明黨，不能接受帶有強烈反中色彩的高市出任首相這件事。

此外，矢板明夫還直指，有記者觀察到，在高市當選自民黨總裁之後，中國駐日大使吳江浩專程拜訪了公明黨代表齊藤鐵夫，而在雙方面談之後，公明黨對自民黨的態度就突然變得強硬起來了。

矢板明夫強調，目前眾議院過半門檻為233席，自民黨196席，公明黨24席，兩黨加在一起也沒有過半，在野黨數量眾多，如果公明黨的24席和在野黨合作，加在一起234席剛好過半，但在野黨之間的政策南轅北轍，有各種矛盾，整合在一起的可能性不大，現在投票，高市以最大黨黨魁的身分當選首相的可能性仍然最大。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

10/10 全台詐欺最新數據

更多新聞
416 1 5562 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
孟子義李昀銳爆「連續過夜4天熱戀中」！　官方火速發聲
男墜12樓亡留字條「帳戶被凍結」　女兒悲：盼加強宣導
快訊／外木山海興游泳池意外！　13歲少年插管搶命中
啦啦隊女神「遮整臉」低調救災！　PO照才被認出
快訊／貢寮3女潛水失蹤！　緊急搜索中
于朦朧第2？男星直播「比6吃紅色蛋糕」　網急報警
16歲少女落海失聯！　海陸空搜救中
張俊雄告別式！賴清德現身頒褒揚令　遺孀抱蔡英文痛哭

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

高市早苗首相之路生變？　矢板明夫：現在投票當選的可能性仍最大

前行政院長張俊雄告別式！賴清德頒褒揚令　遺孀抱蔡英文痛哭

國民黨主席選舉疑遭境外網軍攻擊　趙少康怒嗆：大陸別想介選

父親過世連骨灰甕放哪都不知　柯文哲昨終於到納骨塔祭拜父親

賴清德國慶演說側重民生經濟　小笠原：扭轉執政黨陷入劣勢的作法

郝龍斌怨自家人網軍攻擊「更甚1450」　他酸：終於有國民黨人承認

中國批賴清德成「戰爭製造者」　綠委：出劍的好意思罵用盾的？

賴清德宣布打造「台灣之盾」　美國早知情

綠委批韓國瑜滿嘴抹黑造謠　徐巧芯反酸：事實還不讓人講

「違約成本低到可笑」解約罰金不到4億　議員：該跟擺爛新壽說掰掰

國慶大典小凸槌　韓國瑜突念賴清德講稿「眉頭一皺」典禮中斷數秒

顏正國最後遺願「放不下家人」　鋼鐵爸曝遺孀仍無法接受...

萌貓剛到家就收獲阿嬤心　姐：不到半年就被養成豬

「辣個男人」國慶日開金嗓！　韓國瑜唱《國恩家慶》向鏟子超人、救災朋友致意

國慶升旗不見「二寶、三寶」！　蔣萬安獨自唱國歌笑回：他們連假去玩啦

阿本脫口：我們分手分得好XD　炎亞綸心疼他「遭導演欺負」

勇猛嬤1人霸氣制伏雨傘節　全場閃超遠！網：怎跟蛇撞衫

阿北偷4千元「佳德鳳梨酥」藏飯店　兩手空空逛大街畫面曝光

余天催余祥銓「再生一個兒子」　被傳烏龍死訊氣：健康的不得了

高市早苗首相之路生變？　矢板明夫：現在投票當選的可能性仍最大

前行政院長張俊雄告別式！賴清德頒褒揚令　遺孀抱蔡英文痛哭

國民黨主席選舉疑遭境外網軍攻擊　趙少康怒嗆：大陸別想介選

父親過世連骨灰甕放哪都不知　柯文哲昨終於到納骨塔祭拜父親

賴清德國慶演說側重民生經濟　小笠原：扭轉執政黨陷入劣勢的作法

郝龍斌怨自家人網軍攻擊「更甚1450」　他酸：終於有國民黨人承認

中國批賴清德成「戰爭製造者」　綠委：出劍的好意思罵用盾的？

賴清德宣布打造「台灣之盾」　美國早知情

綠委批韓國瑜滿嘴抹黑造謠　徐巧芯反酸：事實還不讓人講

「違約成本低到可笑」解約罰金不到4億　議員：該跟擺爛新壽說掰掰

LIFE經典／馬尼拉的人工夢境　當海上浮起一座豪宅島

「情色教主」半夜突PO報案單！暴瘦30kg…控前男友3罪狀：騙我1年

台南人從小吃到大的日常滋味　豬油乾拌麵堅持手工在地飄香一甲子

男友連假回老家「手機沒訊號」　真相傻眼了！網勸分手

北京故宮建院100週年！明清住24代皇帝…從皇家禁苑到世界博物館

約女網友色色「事後才知是男的」　英18歲少年被騙崩潰想吐

北投「有河書店」年底結束營業　即日起出清書籍、尋求頂讓

勸他別抽菸！男騎士被皮卡尾隨狂追　衝上人行道慘摔全身傷

韓團F-iV蜜嗓主唱癌逝！「離世4天後才曝光」享年45歲　隊友證實噩耗

孟子義李昀銳爆「連續4天過夜熱戀中」！住同大樓私會　官方火速發聲

【站車頭玩命】新北猴一臉得意燦笑！警要開罰了

政治熱門新聞

韓國瑜「誤唸講稿」　傍晚貼全文回應

北市議員：是時候跟擺爛的新壽說掰掰了

「台灣之盾」美國早知情

張俊雄今告別式！賴清德頒褒揚令

中國不爽賴清德國慶演說狂嗆聲　外交部反擊了

父親過世連骨灰甕放哪都不知　柯文哲昨終於到納骨塔祭拜父親

國慶大典小凸槌　韓國瑜突念賴清德講稿「眉頭一皺」典禮中斷數秒

綠委批韓國瑜造謠　徐巧芯1句話酸爆

國慶酒會林佳龍餵妻甜蜜蜜　賴清德怕外賓餓到狂推美食

北市府缺工超過8000人！恐衝擊行政效率　人事處曝：國考人數下降

簡舒培問新壽開百億解約　蔣萬安冷回：妳去問它

即／南投國慶焰火20萬人湧現　賴清德、韓國瑜現身

郝龍斌怨自家人網軍攻擊「更甚1450」　他酸：終於有國民黨人承認

王世堅爆氣金句變抖音神曲　本人反應曝光

更多熱門

相關新聞

「八田米」登上日本山口超市！台南好米飄香友誼市

「八田米」登上日本山口超市！台南好米飄香友誼市

為紀念八田與一技師對台南農業的貢獻，市府團隊偕同六甲區農會及在地農友合作開發的優質好米「八田米」，正式登上日本山口縣丸久集團旗下兩大連鎖超市品牌「Aruk」、「Marukyu」的貨架。5公斤包裝的「八田米」一上架即成為亮點，象徵著台南與日本友誼市山口縣的農業交流再添新篇章。

新庄剛志開價值1660萬超跑現身

新庄剛志開價值1660萬超跑現身

台人7月赴日「不畏地震預言」增5%　港澳客來台卻下滑

台人7月赴日「不畏地震預言」增5%　港澳客來台卻下滑

日「偷腥黨魁」表態角逐首相大位

日「偷腥黨魁」表態角逐首相大位

即／日本公明黨退出「自公聯合政府」！

即／日本公明黨退出「自公聯合政府」！

關鍵字：

高市早苗日本自民黨公明黨執政聯盟矢板明夫親中反中女首相

讀者迴響

熱門新聞

薇閣中學「5男2女」校內版本曝光！　學生揭內情

大陸人來台玩5天「曝最大缺點」嘆：待不下去

即／美股突下殺一大根！　台積電ADR跌近2％

開出140億解約金？新壽董事長回應了

川普加徵中國100％關稅　美股血崩878點

怎一秒認出台灣人？搭電梯「1發音」爆共鳴

高雄19歲女與激戰後亡　家屬求償經理900萬元

中國稀土禁令！川普怒了：與習近平見面已無必要

月餅賣不完去哪了？內行曝3種去向

何妤玟單穿蕾絲內衣躺床！　「倒出傲人上圍」深溝全看光

懸賞18人！對岸稱掌握我軍方「心戰大隊」

成功高中、中山女高晚自習點心掀羨慕潮

楊宗緯貴人！　中山區角頭「空董」病逝

10億財富女神「宣布捐80條棉被到花蓮」

壽司吃到飽「只吃料不吃飯」　店家出手

更多

最夯影音

更多
國慶大典小凸槌　韓國瑜突念賴清德講稿「眉頭一皺」典禮中斷數秒

國慶大典小凸槌　韓國瑜突念賴清德講稿「眉頭一皺」典禮中斷數秒
顏正國最後遺願「放不下家人」　鋼鐵爸曝遺孀仍無法接受...

顏正國最後遺願「放不下家人」　鋼鐵爸曝遺孀仍無法接受...

萌貓剛到家就收獲阿嬤心　姐：不到半年就被養成豬

萌貓剛到家就收獲阿嬤心　姐：不到半年就被養成豬

「辣個男人」國慶日開金嗓！　韓國瑜唱《國恩家慶》向鏟子超人、救災朋友致意

「辣個男人」國慶日開金嗓！　韓國瑜唱《國恩家慶》向鏟子超人、救災朋友致意

國慶升旗不見「二寶、三寶」！　蔣萬安獨自唱國歌笑回：他們連假去玩啦

國慶升旗不見「二寶、三寶」！　蔣萬安獨自唱國歌笑回：他們連假去玩啦

熱門快報

月圓國慶，好運連發！

月圓國慶，好運連發！

中秋團圓撞上國慶歡慶！這份雙倍的喜悅，當然要用雙倍的好運來回饋你！

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

連假假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

全聯超高CP值麵包開箱

全聯超高CP值麵包開箱

「文里補習班」開課啦！今天就來開箱，五款麵包，究竟會不會踩雷，讓我們繼續看下去

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面