高鐵寧靜車廂爭議　王婉諭憶小燈泡搭機哭「全機暖舉」感動她

記者黃翊婷／綜合報導

高鐵自9月22日實施「寧靜車廂」新制，掀起民眾正反意見討論。時代力量黨主席王婉諭表示，小燈泡快2歲時曾和她一起出國，回程卻在飛機上哭鬧，所有能想到的方法都試了，孩子依舊哭不停，當下真的很無助，幸好空服員請她到備餐室安撫孩子，乘客們也沒有白眼、抱怨，「那天，我遇到了很溫暖的事。」

▲王婉諭在臉書發文分享自己對於高鐵寧靜車廂的看法，也分享過去帶小燈泡搭飛機的經驗。（資料照／記者屠惠剛攝）

王婉諭10日在臉書發文表示，高鐵的寧靜車廂近期引起許多爭議，有家長被其他乘客抱怨、辱罵，甚至有人被舉牌「請保持安靜」，這不是單純的噪音問題，這反映出一個更深層的現實，台灣對於育兒與孩子的包容度，還是非常低，然而，這份「寧靜」是否建築在對孩子與家長的排斥上，是需要大家一起來思考的問題。

王婉諭回憶，小燈泡快2歲時曾和她一起出國，回程時卻從上飛機哭到下飛機，她把所有能想到的方法都試過了，還是沒有用，那一刻真的感到很無助，也擔心孩子的哭聲會讓其他乘客覺得壓力大，「但那天，我遇到了很溫暖的事。」空服員不僅安排她到備餐室安撫孩子，乘客們也沒有白眼、抱怨，「那次經驗讓我深刻感受到，有時候，我們只需要一點同理，就能鬆一口氣。」

王婉諭提到，或許有人會問，「為什麼家長不好好教小孩？為什麼要讓他們在外面哭？」她也曾經這樣想過，直到第3個孩子出生，她才明白，其實每個孩子都不一樣，有的天生穩定溫和，有的情緒比較敏感，即使父母付出一樣的努力，結果卻完全不同，「那時我才真正體會到，有時候，家長不是不努力，而是根本無能為力。」

王婉諭認為，解決少子化的關鍵，不在於發多少補助，而在於這個社會願不願意一起養小孩、願不願意讓養小孩的環境稍微友善一點，如果社會不友善，帶孩子出門變成一件壓力巨大的事情，那麼「生孩子」簡直就是自討苦吃，少子化問題就更無法解決了，希望大家能成為「讓別人比較放鬆一點」的人，因為每一次的包容、每一個願意理解的眼神，都是對下一代真真切切的祝福。