　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

高鐵寧靜車廂爭議　王婉諭憶小燈泡搭機哭「全機暖舉」感動她

記者黃翊婷／綜合報導

高鐵自9月22日實施「寧靜車廂」新制，掀起民眾正反意見討論。時代力量黨主席王婉諭表示，小燈泡快2歲時曾和她一起出國，回程卻在飛機上哭鬧，所有能想到的方法都試了，孩子依舊哭不停，當下真的很無助，幸好空服員請她到備餐室安撫孩子，乘客們也沒有白眼、抱怨，「那天，我遇到了很溫暖的事。」

▲▼時代力量黨主席王婉諭 舉辦 吳春城直直壯綁架政府 廢惡法還青年世代正義 記者會。（圖／記者屠惠剛攝）

▲王婉諭在臉書發文分享自己對於高鐵寧靜車廂的看法，也分享過去帶小燈泡搭飛機的經驗。（資料照／記者屠惠剛攝）

王婉諭10日在臉書發文表示，高鐵的寧靜車廂近期引起許多爭議，有家長被其他乘客抱怨、辱罵，甚至有人被舉牌「請保持安靜」，這不是單純的噪音問題，這反映出一個更深層的現實，台灣對於育兒與孩子的包容度，還是非常低，然而，這份「寧靜」是否建築在對孩子與家長的排斥上，是需要大家一起來思考的問題。

[廣告]請繼續往下閱讀...

王婉諭回憶，小燈泡快2歲時曾和她一起出國，回程時卻從上飛機哭到下飛機，她把所有能想到的方法都試過了，還是沒有用，那一刻真的感到很無助，也擔心孩子的哭聲會讓其他乘客覺得壓力大，「但那天，我遇到了很溫暖的事。」空服員不僅安排她到備餐室安撫孩子，乘客們也沒有白眼、抱怨，「那次經驗讓我深刻感受到，有時候，我們只需要一點同理，就能鬆一口氣。」

王婉諭提到，或許有人會問，「為什麼家長不好好教小孩？為什麼要讓他們在外面哭？」她也曾經這樣想過，直到第3個孩子出生，她才明白，其實每個孩子都不一樣，有的天生穩定溫和，有的情緒比較敏感，即使父母付出一樣的努力，結果卻完全不同，「那時我才真正體會到，有時候，家長不是不努力，而是根本無能為力。」

王婉諭認為，解決少子化的關鍵，不在於發多少補助，而在於這個社會願不願意一起養小孩、願不願意讓養小孩的環境稍微友善一點，如果社會不友善，帶孩子出門變成一件壓力巨大的事情，那麼「生孩子」簡直就是自討苦吃，少子化問題就更無法解決了，希望大家能成為「讓別人比較放鬆一點」的人，因為每一次的包容、每一個願意理解的眼神，都是對下一代真真切切的祝福。

有一次，小燈泡快兩歲時，我帶著他出國。去程一切順利，回程卻完全不是那麼回事。 他從上飛機開始哭，一路哭到下飛機。我試遍了所有能想到的方法，抱著、哄著、唱歌、拿玩具、換姿勢，他還是哭。 那一刻我真的很無助，也能感受到他一定更無助。 他應...

王婉諭發佈於 2025年10月10日 星期五
每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

10/09 全台詐欺最新數據

更多新聞
444 2 0172 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
快訊／南美洲德雷克海峽7.8強震　發布海嘯警報
何妤玟單穿蕾絲內衣躺床！　「倒出傲人上圍」深溝全看光
賴清德宣布打造「台灣之盾」　美國早知情
國慶連假Day2熱爆38℃　第一波東北季風變數多
中國稀土禁令！川普怒了「各國在抱怨」：與習近平見面已無必要
川普批中國「最嚴稀土政策」道德恥辱　宣布加徵100％關稅
川普加徵中國100％關稅！美股血崩878點　台積電ADR跌超

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

農保署志工無視「花蓮災情」仍出遊　冷血麻木照流出

高鐵寧靜車廂爭議　王婉諭憶小燈泡搭機哭「全機暖舉」感動她

國慶連假Day2熱爆38℃　第一波東北季風變數多

國道18處壅塞熱點　國5北上塞到半夜

成功高中、中山女高曬「晚自習點心」太頂　一票人羨慕洗版

「翻轉布丁」翻轉的不只外觀！1族群必看　營養師揭3聰明吃法

這款低碳飲食恐增4成糖尿病風險！減重醫點破4關鍵：不需要放棄

19歲就植髮！網紅酷炫4次手術大公開　粉絲好奇：會痛嗎？

30歲男住院才知罹「嚴重糖尿病」！靠3招成功逆轉免吃藥了

499元壽司吃到飽「客人只吃料不吃飯」　店家出手了

國慶大典小凸槌　韓國瑜突念賴清德講稿「眉頭一皺」典禮中斷數秒

「辣個男人」國慶日開金嗓！　韓國瑜唱《國恩家慶》向鏟子超人、救災朋友致意

顏正國最後遺願「放不下家人」　鋼鐵爸曝遺孀仍無法接受...

國慶升旗不見「二寶、三寶」！　蔣萬安獨自唱國歌笑回：他們連假去玩啦

萌貓剛到家就收獲阿嬤心　姐：不到半年就被養成豬

勇猛嬤1人霸氣制伏雨傘節　全場閃超遠！網：怎跟蛇撞衫

阿北偷4千元「佳德鳳梨酥」藏飯店　兩手空空逛大街畫面曝光

阿本脫口：我們分手分得好XD　炎亞綸心疼他「遭導演欺負」

國慶日光復不缺席！志工車隊播國歌　繞行市區喊：大家都是超人

農保署志工無視「花蓮災情」仍出遊　冷血麻木照流出

高鐵寧靜車廂爭議　王婉諭憶小燈泡搭機哭「全機暖舉」感動她

國慶連假Day2熱爆38℃　第一波東北季風變數多

國道18處壅塞熱點　國5北上塞到半夜

成功高中、中山女高曬「晚自習點心」太頂　一票人羨慕洗版

「翻轉布丁」翻轉的不只外觀！1族群必看　營養師揭3聰明吃法

這款低碳飲食恐增4成糖尿病風險！減重醫點破4關鍵：不需要放棄

19歲就植髮！網紅酷炫4次手術大公開　粉絲好奇：會痛嗎？

30歲男住院才知罹「嚴重糖尿病」！靠3招成功逆轉免吃藥了

499元壽司吃到飽「客人只吃料不吃飯」　店家出手了

農保署志工無視「花蓮災情」仍出遊　冷血麻木照流出

快訊／南美洲德雷克海峽「發生規模7.8強震」　發布海嘯警報

楊宗緯貴人！中山區角頭「空董」病逝　享年79歲

2025 Olive Young必買保養TOP10！換季敏感網推年糕潔面乳、角鯊烷補水霜

教育不只在課堂　「鏟子超人」教我們的公民課

超商1招省荷包！7-11取貨送購物金　全家「3選1優惠券」被網讚

賴清德宣布打造「台灣之盾」　美國早知情

2025高雄電影節破紀錄！近百國際貴賓、百位台灣影人齊聚　黃秋生帥氣現身

台新新光金：面對面溝通留下輝達　吳東亮3困境腹背受敵

綠委批韓國瑜滿嘴抹黑造謠　徐巧芯反酸：事實還不讓人講

國慶大典小凸槌　韓國瑜突念賴清德講稿「眉頭一皺」典禮中斷數秒

生活熱門新聞

薇閣中學「5男2女」校內版本曝光！　學生揭內情

大陸人來台玩5天「曝最大缺點」嘆：待不下去

壽司吃到飽「只吃料不吃飯」　店家出手

30歲男嚴重糖尿病！3招逆轉免吃藥

10月有3次周休三日！他1原因喊「太痛苦」

成功高中、中山女高晚自習點心掀羨慕潮

「翻轉布丁」不只外觀翻　營養師揭3吃法

下波東北季風「有感大降溫」　可能又有颱風朝台灣接近

「別再點麵茶拿鐵了！」50嵐員工崩潰曝原因

醫示警：這款低碳飲食害糖尿病機率增4成

酷炫公開19歲植髮史：做了4次

快搶！連假1800份購物金限時快閃

日本老闆來台「狂買1物」扛20公斤　塞滿行李箱

台北101國慶煙火來啦！22:00震撼升空

更多熱門

相關新聞

高鐵上最吵的不是孩童　官方統計：逾7成噪音來自手機、影片

高鐵上最吵的不是孩童　官方統計：逾7成噪音來自手機、影片

高鐵9月22日實施「寧靜車廂」，主要針對旅客使用手機等3C，對嬰幼童採安撫，不過近來有家長帶嬰幼童搭高鐵頻被舉牌或口頭提醒安靜，甚至遭乘客斥責，高鐵公司表示，該措施實施迄今已進行逾1.3萬次勸導，其中超過7成都是講手機、看影片，幼孩童僅零星個案，呼籲社會包容和支持孩童成長。

嬰幼兒「寧靜車廂」被舉牌提醒惹議 　高鐵：優化人員應對

嬰幼兒「寧靜車廂」被舉牌提醒惹議 　高鐵：優化人員應對

小孩「在寧靜車廂尖叫」他斥責　醫喊難過

小孩「在寧靜車廂尖叫」他斥責　醫喊難過

傅崐萁1小時質詢卓榮泰是搞笑？　王婉諭曝目的：精心設計卸責大戲

傅崐萁1小時質詢卓榮泰是搞笑？　王婉諭曝目的：精心設計卸責大戲

高鐵揪看災難片《96分鐘》　陳世凱：緊張刺激留在電影院

高鐵揪看災難片《96分鐘》　陳世凱：緊張刺激留在電影院

關鍵字：

時代力量高鐵寧靜車廂王婉諭小燈泡

讀者迴響

熱門新聞

薇閣中學「5男2女」校內版本曝光！　學生揭內情

大陸人來台玩5天「曝最大缺點」嘆：待不下去

即／美股突下殺一大根！　台積電ADR跌近2％

開出140億解約金？新壽董事長回應了

中國稀土禁令！川普怒了：與習近平見面已無必要

高雄19歲女與激戰後亡　家屬求償經理900萬元

川普加徵中國100％關稅　美股血崩878點

壽司吃到飽「只吃料不吃飯」　店家出手

月餅賣不完去哪了？內行曝3種去向

10億財富女神「宣布捐80條棉被到花蓮」

高雄男墜12樓身亡　生前疑遭詐騙

30歲男嚴重糖尿病！3招逆轉免吃藥

即／美國田納西炸藥工廠爆炸　多人死傷13失蹤

通化夜市「長腿闆娘」激似蔡淑臻

快訊／中國對美報復措施讓數十艘海岬型船立即中箭　期貨運價大漲

更多

最夯影音

更多
國慶大典小凸槌　韓國瑜突念賴清德講稿「眉頭一皺」典禮中斷數秒

國慶大典小凸槌　韓國瑜突念賴清德講稿「眉頭一皺」典禮中斷數秒
「辣個男人」國慶日開金嗓！　韓國瑜唱《國恩家慶》向鏟子超人、救災朋友致意

「辣個男人」國慶日開金嗓！　韓國瑜唱《國恩家慶》向鏟子超人、救災朋友致意

顏正國最後遺願「放不下家人」　鋼鐵爸曝遺孀仍無法接受...

顏正國最後遺願「放不下家人」　鋼鐵爸曝遺孀仍無法接受...

國慶升旗不見「二寶、三寶」！　蔣萬安獨自唱國歌笑回：他們連假去玩啦

國慶升旗不見「二寶、三寶」！　蔣萬安獨自唱國歌笑回：他們連假去玩啦

萌貓剛到家就收獲阿嬤心　姐：不到半年就被養成豬

萌貓剛到家就收獲阿嬤心　姐：不到半年就被養成豬

熱門快報

月圓國慶，好運連發！

月圓國慶，好運連發！

中秋團圓撞上國慶歡慶！這份雙倍的喜悅，當然要用雙倍的好運來回饋你！

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

連假假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

全聯超高CP值麵包開箱

全聯超高CP值麵包開箱

「文里補習班」開課啦！今天就來開箱，五款麵包，究竟會不會踩雷，讓我們繼續看下去

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面