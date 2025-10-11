　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
地方 地方焦點

國慶連假遊三義　「木藝慢活嘉年華」展現山城魅力

▲國慶連假遊三義，「木藝慢活嘉年華」展現山城魅力。（圖／記者游瓊華翻攝）

▲「木藝慢活嘉年華」國慶連假三天登場，吸引不少親子觀光客前往。（圖／記者游瓊華翻攝）

記者游瓊華／台中報導

國慶連假期間，苗栗三義山城熱鬧非凡。「2025三義木雕藝術節系列活動－木藝慢活嘉年華」自昨日（10日）起到12日，一連三天盛大舉行，活動橫跨三義木雕博物館及水美藝術街，結合精湛的木雕展覽、多元的親子體驗與藝文表演，吸引大批遊客趁著假期前來，感受木藝文化的獨特魅力。

活動於昨日上午以莊嚴的祭祀巧聖先師魯班公儀式揭開序幕，展現對傳統工藝的敬意。下午的開幕典禮由苗栗縣長鍾東錦主持，並與客委會、觀光署等單位代表共同宣告活動正式開始。典禮上同時揭曉並頒發了「台灣木雕薪傳成就獎」及「臺灣國際木雕競賽」等重要獎項，表彰木雕藝術家們的卓越貢獻。

▲國慶連假遊三義，「木藝慢活嘉年華」展現山城魅力。（圖／記者游瓊華翻攝）

▲木雕博物館前廣場成為親子樂園，從「雙人鋸木」、「電鋸急急棒」到各式木藝DIY，讓大人小孩都能體驗玩木的樂趣。（圖／記者游瓊華翻攝）

木雕博物館前廣場成為親子樂園，從「雙人鋸木」、「電鋸急急棒」到各式木藝DIY，讓大人小孩都能體驗玩木的樂趣；水美藝術街則有客家歌謠表演與職人實境創作，展現三義在地的文化底蘊與生活美學。

這次藝術節核心的「台灣國際木雕競賽」得獎作品也已揭曉。備受矚目的「台灣木雕薪傳成就獎」由資深木雕家黃弘彥先生獲得。「傳統工藝類」經典大獎由吳忠霖以《盼》奪得；「當代木雕類」大獎則由林虹妤的《破空》拿下，展現了木雕藝術在傳統與創新之間的無限可能。

值得一提的是，今年活動特別結合社會公益，集結在地藝術家作品進行公益回饋，將部分所得捐助社福單位。主辦單位表示，所有競賽得獎作品及國際木雕交流展，將於三義木雕博物館展出至10月19日，讓錯過連假的民眾仍有機會欣賞大師級的精采創作。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

10/10 全台詐欺最新數據

更多新聞
416 1 5562 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
6台女同時熱戀「凱威」　慘被騙走6000萬！
快訊／國慶連假雲林「送肉粽」！路線曝光
快訊／台中茶行闆娘在家睡覺遭撞死　惡男毒駕聲押
意外登入李玟帳號！「私訊惹網淚崩」
宋嘉翔開轟再敲再見安！　猿保生機
國慶日訂位爆滿「客人全放鳥」！闆娘心痛：你們忍心嗎？

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

基隆潮嚮漁光市集開跑　海派漁村魅力點亮八斗子

快訊／雲林褒忠鄉國慶連假「送肉粽」！路線曝光

基隆消防入校宣導防火安全　長興國小教師學防災護家園

台南東區店家冰箱起火！　住警器響老闆急報案滅火

何志偉副秘書長八德扶轎祈福　盼每位女孩能自由做自己

國慶連假遊三義　「木藝慢活嘉年華」展現山城魅力

恆春半島世界歌謠祭開唱　金曲戴曉君領軍翻玩民謠

台南仁德老婦呼吸衰竭倒地！　歸仁高救隊視訊醫師院前插管救命

「1秒闖紅燈1生抱遺憾」　屏東警10／13日全面取締闖紅燈

假修繕真詐騙！　台南學甲警逮捕「工程詐欺」通緝犯

國慶大典小凸槌　韓國瑜突念賴清德講稿「眉頭一皺」典禮中斷數秒

顏正國最後遺願「放不下家人」　鋼鐵爸曝遺孀仍無法接受...

萌貓剛到家就收獲阿嬤心　姐：不到半年就被養成豬

HowHow鮮少放閃原因「想公私分明」　感謝鄧福如「為家庭放棄掌聲」

余天催余祥銓「再生一個兒子」　被傳烏龍死訊氣：健康的不得了

「辣個男人」國慶日開金嗓！　韓國瑜唱《國恩家慶》向鏟子超人、救災朋友致意

國慶升旗不見「二寶、三寶」！　蔣萬安獨自唱國歌笑回：他們連假去玩啦

阿本脫口：我們分手分得好XD　炎亞綸心疼他「遭導演欺負」

勇猛嬤1人霸氣制伏雨傘節　全場閃超遠！網：怎跟蛇撞衫

阿北偷4千元「佳德鳳梨酥」藏飯店　兩手空空逛大街畫面曝光

基隆潮嚮漁光市集開跑　海派漁村魅力點亮八斗子

快訊／雲林褒忠鄉國慶連假「送肉粽」！路線曝光

基隆消防入校宣導防火安全　長興國小教師學防災護家園

台南東區店家冰箱起火！　住警器響老闆急報案滅火

何志偉副秘書長八德扶轎祈福　盼每位女孩能自由做自己

國慶連假遊三義　「木藝慢活嘉年華」展現山城魅力

恆春半島世界歌謠祭開唱　金曲戴曉君領軍翻玩民謠

台南仁德老婦呼吸衰竭倒地！　歸仁高救隊視訊醫師院前插管救命

「1秒闖紅燈1生抱遺憾」　屏東警10／13日全面取締闖紅燈

假修繕真詐騙！　台南學甲警逮捕「工程詐欺」通緝犯

基隆潮嚮漁光市集開跑　海派漁村魅力點亮八斗子

餅總點出敗戰關鍵：都是保送開始...　9局先派年輕投手有原因

營養師傳授歐美超夯「PATH飲食法」　教你不挨餓也能越吃越瘦

直擊／大巨蛋神曲再次響起！FTISLAND李洪基被奇景嚇到：什麼啊？

快訊／雲林褒忠鄉國慶連假「送肉粽」！路線曝光

小禎絕美合體佩甄頒獎！　台上突大動作「澄清重磅真相」：與我無關

直擊／沒準備好就開唱！在真氣到走人　FTISLAND李洪基求饒：我錯了

快訊／台中茶行闆娘在家睡覺遭撞死　惡男毒駕致死罪聲押禁見

基隆消防入校宣導防火安全　長興國小教師學防災護家園

柬埔寨「凱威」同時網戀6婦人...騙走6千萬積蓄　警逮在台11共犯

【雷虎小組壓軸衝場】噴彩煙飛越總統府！ 巨幅國旗空降民眾驚呼連連

地方熱門新聞

雲林褒忠鄉國慶連假「送肉粽」！路線曝光

曾是飯店女老闆！58歲靠就業中心展開第二人生

整個村子嗨國慶　台灣最經典異域文化在龍岡

台南仁德老婦呼吸衰竭倒地！歸仁高救隊視訊醫師院前插管救命

台東縣鼓勵落實回收行動　10/14大全聯辦兌換活動

新北偏鄉犬貓「絕育3合1」　守護毛寶貝健康

1碗泡麵的溫暖　警助餓壞單車男補力返家

假修繕真詐騙！台南學甲警逮捕「工程詐欺」通緝犯

雙十連假來竹風好市集嚐美食

台南105歲人瑞國慶打疫苗新市衛生所：流感、新冠可合併接種

桃園國旗屋國慶升旗典禮　榮服處不缺席

張俊雄辭世　兒子曝「睡夢中安詳離開」

山上水道博物館《夏浪祭》開玩！百米滑水道人潮掀親子瘋潮

桃園優質紅茶比賽頒獎　特等獎邀家人受獎

更多熱門

相關新聞

女扒手鎖定傳統市場狂偷2萬　手法曝光

女扒手鎖定傳統市場狂偷2萬　手法曝光

苗栗市區一處傳統市場近日發生數起民眾錢財遭扒竊的案件，9日陳姓嫌犯（女、57歲）再次出現在市場周邊，結果在下手行竊時，被早已埋伏在一旁的便衣警員以現行犯逮捕。警方訊後依竊盜罪嫌將陳女移送苗栗地檢署偵辦，同時建請預防性羈押。

苗栗聯大生騎車遭撞飛起火！開刀搶命仍未脫險

苗栗聯大生騎車遭撞飛起火！開刀搶命仍未脫險

路口車禍機車起火　騎士險被焚身被拖開

路口車禍機車起火　騎士險被焚身被拖開

縣長贈慰問金　護童勇男妻：他不後悔擋這2刀

縣長贈慰問金　護童勇男妻：他不後悔擋這2刀

父被苗栗男攻擊　女兒求真正落實死刑

父被苗栗男攻擊　女兒求真正落實死刑

關鍵字：

三義木雕藝術節苗栗

讀者迴響

熱門新聞

薇閣中學「5男2女」校內版本曝光！　學生揭內情

大陸人來台玩5天「曝最大缺點」嘆：待不下去

怎一秒認出台灣人？搭電梯「1發音」爆共鳴

即／萊萊磯釣場外海潛水團3女　緊抓漁網獲救

快訊／中國公布台「心戰大隊」18人懸賞公告　國防部回應了

啦啦隊女神「遮整臉」救災超低調！

「白沙屯媽祖」直衝1縣市　信眾暖哭：整個雞皮疙瘩

開出140億解約金？新壽董事長回應了

國軍累癱躺地「屋主1暖舉太震撼」　網喊：致最高敬意

于朦朧第2瘋傳是他！同劇男星直播「比6手勢」吃紅蛋糕

山友攀東卯山失聯47天　80米深谷尋獲已死亡

懸賞18人！對岸稱掌握我軍方「心戰大隊」

即／美股突下殺一大根！　台積電ADR跌近2％

高雄19歲女與激戰後亡　家屬求償經理900萬元

川普加徵中國100％關稅　美股血崩878點

更多

最夯影音

更多
國慶大典小凸槌　韓國瑜突念賴清德講稿「眉頭一皺」典禮中斷數秒

國慶大典小凸槌　韓國瑜突念賴清德講稿「眉頭一皺」典禮中斷數秒
顏正國最後遺願「放不下家人」　鋼鐵爸曝遺孀仍無法接受...

顏正國最後遺願「放不下家人」　鋼鐵爸曝遺孀仍無法接受...

萌貓剛到家就收獲阿嬤心　姐：不到半年就被養成豬

萌貓剛到家就收獲阿嬤心　姐：不到半年就被養成豬

HowHow鮮少放閃原因「想公私分明」　感謝鄧福如「為家庭放棄掌聲」

HowHow鮮少放閃原因「想公私分明」　感謝鄧福如「為家庭放棄掌聲」

余天催余祥銓「再生一個兒子」　被傳烏龍死訊氣：健康的不得了

余天催余祥銓「再生一個兒子」　被傳烏龍死訊氣：健康的不得了

熱門快報

月圓國慶，好運連發！

月圓國慶，好運連發！

中秋團圓撞上國慶歡慶！這份雙倍的喜悅，當然要用雙倍的好運來回饋你！

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

連假假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

全聯超高CP值麵包開箱

全聯超高CP值麵包開箱

「文里補習班」開課啦！今天就來開箱，五款麵包，究竟會不會踩雷，讓我們繼續看下去

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面