國慶連假遊三義　「木藝慢活嘉年華」展現山城魅力

▲「木藝慢活嘉年華」國慶連假三天登場，吸引不少親子觀光客前往。（圖／記者游瓊華翻攝）



記者游瓊華／台中報導

國慶連假期間，苗栗三義山城熱鬧非凡。「2025三義木雕藝術節系列活動－木藝慢活嘉年華」自昨日（10日）起到12日，一連三天盛大舉行，活動橫跨三義木雕博物館及水美藝術街，結合精湛的木雕展覽、多元的親子體驗與藝文表演，吸引大批遊客趁著假期前來，感受木藝文化的獨特魅力。

活動於昨日上午以莊嚴的祭祀巧聖先師魯班公儀式揭開序幕，展現對傳統工藝的敬意。下午的開幕典禮由苗栗縣長鍾東錦主持，並與客委會、觀光署等單位代表共同宣告活動正式開始。典禮上同時揭曉並頒發了「台灣木雕薪傳成就獎」及「臺灣國際木雕競賽」等重要獎項，表彰木雕藝術家們的卓越貢獻。

▲木雕博物館前廣場成為親子樂園，從「雙人鋸木」、「電鋸急急棒」到各式木藝DIY，讓大人小孩都能體驗玩木的樂趣。（圖／記者游瓊華翻攝）



木雕博物館前廣場成為親子樂園，從「雙人鋸木」、「電鋸急急棒」到各式木藝DIY，讓大人小孩都能體驗玩木的樂趣；水美藝術街則有客家歌謠表演與職人實境創作，展現三義在地的文化底蘊與生活美學。

這次藝術節核心的「台灣國際木雕競賽」得獎作品也已揭曉。備受矚目的「台灣木雕薪傳成就獎」由資深木雕家黃弘彥先生獲得。「傳統工藝類」經典大獎由吳忠霖以《盼》奪得；「當代木雕類」大獎則由林虹妤的《破空》拿下，展現了木雕藝術在傳統與創新之間的無限可能。

值得一提的是，今年活動特別結合社會公益，集結在地藝術家作品進行公益回饋，將部分所得捐助社福單位。主辦單位表示，所有競賽得獎作品及國際木雕交流展，將於三義木雕博物館展出至10月19日，讓錯過連假的民眾仍有機會欣賞大師級的精采創作。