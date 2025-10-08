苗栗路口車禍機車起火！騎士險被焚身　2人衝下車把他拖開

記者楊永盛／苗栗報導

苗栗市中正路、至公路口今（8）日凌晨發生轎車跟機車碰撞事故，雙方猛烈碰撞後，蔡姓機車騎士連同機車往路旁彈飛，撞上路邊機車後瞬間轟隆一聲起火燃燒，蔡男倒臥在火堆旁，路過熱心民眾見義勇為衝下車將他拉開，但蔡男重傷送醫、目前手術搶救中，肇事原因正由警方調查中。

▲苗栗市中正路和至公路口今凌晨發生機車和轎車碰撞事故，機車起火燃燒時，騎士重傷躺在火堆旁，路過熱心民眾冒險將騎士拖拉離險境。（圖／記者楊永盛翻攝，下同）

苗栗警分局說，今天凌晨2時許，蔡姓男子（19歲）騎機車，由至公路東往西行駛、行經中正路口時，與羅姓男子（22歲）駕駛由中正路南往北直行的轎車發生猛烈碰撞後，機車彈飛滑行碰撞路旁停放另3部機車，立即引發火勢。消防局救災人車抵達灌救後，4部機車仍付之一炬。





警方調閱監視器調查，發現蔡男倒地後重傷昏迷，躺在撞毀機車旁邊，後方一輛黑色轎車路過事故地點，後座2名乘客見狀，奮不顧身衝到起火機車旁，硬是將蔡男自火堆旁往馬路中間拖拉，場面驚險萬分。

警方調查，事故當時機車為閃紅燈、轎車閃黃燈，蔡男重傷送醫時意識不清、手腳撕裂傷及擦傷，經檢查發現左側鎖骨有閉鎖性骨折、腦出血狀況，目前手術治療中，羅男未受傷。警方說，羅男經酒精檢測無飲酒情形，機車駕駛受重傷尚未實施酒測，詳細事故原因仍需調查釐清。