護童鐵工轉一般病房！縣長贈16萬慰問金　妻：他不後悔擋這2刀

▲苗栗隨機殺人案遭兇嫌刺殺重傷的林姓鐵工，7日轉一般病房，縣長鍾東錦今探視致贈慰問金。（圖／記者楊永盛翻攝，下同）

記者楊永盛／苗栗報導

苗栗市2日發生驚悚的隨機砍人案，造成2名國小女童和保護女童的林姓男鐵工受傷。林男背腹被刺殺2刀大失血，醫師成功自鬼門關搶救回來，林男昨（7日）轉入一般病房。縣長鍾東錦今致贈16萬慰問金，林妻也表示：「丈夫不後悔擋了這2刀，否則可能會有更多孩子受傷。」

苗栗市邱姓男子2日下午當街、超商門口，隨機接連刺殺徐姓女學童、林姓男鐵工和丁姓女學童，造成林、丁重傷，所幸醫院搶救後都已脫險，徐已出院保養，丁童目前在台中一般病房，林男7日自加護病房轉入一般病房，預計近日可以出院療養。

▲林妻（左）表示，丈夫不會後悔擋這2刀，右為女兒。（圖／記者楊永盛翻攝）



由於林男家境不甚寬裕，縣長鍾東錦承諾除健保給付外的醫療費用，3人自費部份全由縣府承擔，並發動工業會三巨頭、財團法人台灣省苗栗縣玉清宮財團合力募款，今天上午由鍾縣長和苗栗市長余文忠連袂到大千醫院探視，致贈16萬的慰問金，肯定林見義勇為的善行義舉。

林的妻子受訪表示，很慶幸丈夫能夠撿回一命！她表示，醫師說正常成人的血量約5000CC，但丈夫嚴重內出血，失血高達2、3000CC，醫院搶救過程共輸血了4000CC，所以丈夫目前身體裡多數血液來自大眾捐血，她感謝大千醫療團隊醫師們及社會愛心捐輸。她苦笑說：「還好丈夫工作有在扛鐵、也有在打球健身，身體還扛得住，謝謝大家的關心。」

▲遭兇嫌刺殺重傷的林姓鐵工，7日轉一般病房，縣長鍾東錦今探視致贈慰問金。（圖／記者楊永盛翻攝）



林妻說，丈夫有跟她說「很慶幸、不後悔擋了這2刀！」，不然這刀傷若是傷在孩子身上，後果無法想像，有可能會讓更多無辜的孩子受傷。她說，丈夫自認因為負傷跟邱嫌扭打的過程中引發的騷動，促使路過學童、民眾警覺疏散，讓不幸事件的傷害降到最低。